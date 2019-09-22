عاجل اليمن : اعلان سعودي مفاجئ ..لهذا السبب رفضت المملكة مبادرة الحوثيين

شكرا لقرائتكم خبر عن اعلان سعودي مفاجئ ..لهذا السبب رفضت المملكة مبادرة الحوثيين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال سياسي سعودي، إن عدم تجاوب المملكة العربية السعودية مع مبادرة الحوثيين سببه عدم ثقة الرياض في الطرف الأخر.

واعتبر عضو مجلس الشورى السعودي السابق، محمد آل زلفى، في حديثه مع برنامج “عالم سبوتنيك” أن “جماعة الحوثيين لا تمثل الشعب اليمني بل إيران، فضلا عن وجود ثوابت ينطلق منها موقف المملكة، وهي اعتبار الحوثي مغتصب للسلطة، ومستولي على السلاح، ولا يلتزم بقرارات مجلس الأمن ومنها قرار 2216، الذي نص على انسحاب الحوثي من كل المدن اليمنية وتسليم سلاحه”.

وأشار السياسي السعودي الى “أنه يمكن مشاركة الأمم المتحدة كطرف مراقب للمبادرة الجديدة، حال التزم الحوثيين بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه حول ميناء الحديدة في ستوكهولم، خاصة أن الحوثيين يفشلون دائمًا نتائج المفاوضات بالطريقة التي تريدها إيران”.

وفي أول رد رسمي للرياض على إعلان الحوثيين وقف الهجمات على السعودية، أعلن وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، عادل الجبير، أن “المملكة ستراقب مدى جدية الحوثيين في تطبيق “مبادرة السلام” التي طرحوها”.

وكانت مليشيا الحوثي أعلنت استعدادها لوقف الهجمات ضد السعودية باستخدام الصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار، مقابل إقدام المملكة على خطوة مماثلة.

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