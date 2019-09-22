سلطان بن سلمان: السعودية قامت على وحدة القلوب بعيدًا عن النظر إلى الجغرافيا

أكد الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء، أن الوحدة التي قامت عليها هذه الدولة المباركة، هي وحدة قلوب قبل أن تكون وحدة جغرافيا، وهو ما أثمر بناء وطن شامخ متطور يسير بهمة نحو المجد عامًا تلو الآخر.

وقال في تصريح بمناسبة ذكرى اليوم الوطني التاسعة والثمانين: «نحمد الله -جل وعلا- أن جعل هذا الوطن مطمئنًا، وأن هذه الوحدة المباركة تستمر عبر القرون على ثوابتها التي قامت عليها، وخدمتها للحرمين الشريفين، والتمسك بشريعة الإسلام دينًا ومنهج حياة، والتئام شعبها على منظومة القيم التي توافقوا عليها».

وأضاف الأمير سلطان بن سلمان: «كل هذا يأتي مع تحرك دائم نحو التحديث، وتحول لم يتوقف نحو الممارسات الحياتية التي تنتقل باضطراد نحو المستقبل، مستحضرةً روح الوحدة التي أعلنها الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن، التي وضعت اجتماع الكلمة وتوحُّد المواطنين والالتفاف على كلمة التوحيد التزامًا ينتقل عبر الأجيال».

وأشار إلى أن قارئ تاريخ هذه البلاد والمتابع مسيرة توحيدها، سيجد أن المعجزة العظمى في هذه الملحمة، هي قيامها على وحدة القلوب قبل النظر إلى وحدة الجغرافيا.

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وتابع: «إن الدولة ومواطنيها ما داموا يستذكرون مسؤوليتهم العظيمة لكونهم أبناء هذه البلاد التي اختص الله أرضها بأن تكون مهبط الوحي ومنبع نور الإسلام، وما حافظ الجميع على اتحاد القلوب والالتزام بالثوابت والقيم وواصلوا الإصرار على التقدم، مثلما هو قدر هذه البلاد العظيمة؛ فإن وعد الله بحماية هذه البلاد وإدرار الرزق والنماء عليها متحقق».

وشدد الأمير سلطان بن سلمان على أن السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، تجعل العمل لصالح البلاد هو المحرك الأول، والبذل لرفعته هو الهاجس الأهم للجميع.

وأكد أن البلاد قادرة بقيادة خادم الحرمين على مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة والعالم للعبور بهذه السفينة التي تضم جميع المواطنين.

ودعا الأمير سلطان بن سلمان، الله -سبحانه وتعالى- أن يوفق الجميع إلى كل خير، وأن يمن على البلاد بالخير والاستقرار والنماء، وأن يعيد هذه المناسبة السعيدة والجميع في صحة وعافية واطمئنان وبذل للوطن بما يواكب استحقاقاته الكبيرة.