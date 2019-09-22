«STC» تفاجئ عملاءها غدًا بعروض مجانية و89 جهاز «آيفون 11»

أطلقت شركة الاتصالات السعودية (STC) العديد من العروض الخاصة والمميزات المجانية المقدمة لعملائها، بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني الـ89 للمملكة، تضمنت إنترنت ومكالمات داخل المملكة لا محدودة، بالإضافة الى STC واي فاي لا محدود خلال اليوم الوطني.

وأوضح مدير عامّ التواصل المؤسسي، محمد بن راشد أباالخيل، أن هذه العروض سيتم تفعيلها بشكل تلقائي للعملاء، غدًا الإثنين (23 سبتمبر)، وذلك في الساعة الـ12 صباحًا.

مفاجآت الشركة وهداياها لم تنته عند ذلك، حيث أشارت (STC) إلى تقديم مكالمات داخلية ومحلية لا محدودة للهاتف المنزلي، كما ستقدم عند تأسيس خط سوا 25 الحصول على باقة سوا 30 المجانية، والتي تحتوي على 200 دقيقة داخل الشبكة، بالإضافة إلى 2 جيجا إنترنت لمدة 28 يومًا، بالإضافة لعرض 60 دقيقة محلية مجانية للعملاء أثناء تواجدهم في الأماكن المخصصة بالاحتفال باليوم الوطني بكل مدن المملكة.

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بالإضافة لعديد من الخصومات ومضاعفة نقاط قطاف ومكالمات وبيانات محلية مجانية في اليوم الوطني لجوي موبايل، و89 يومًا من التجربة المجانية لتطبيق جوي تي في، واشتراك مجاني للمشتركين الجدد في خدمة صدى لمدة شهر، بالإضافة لعرض STCPay، كما أتاحت الشركة فرصة الفوز بـ89 جهاز آيفون 11 الأخضر من خلال مسابقة خاصة باليوم الوطني.

وأكد أبا الخيل، أن (STC) تؤمن بدورها الوطني وأن تفاعلها مع مناسبة اليوم الوطني تأتي تأكيدًا للدور الوطني الذي تقوم به الشركة كمُمكِّن للتحول الرقمي بالمملكة وداعم لرؤية 2030، مضيفًا أن الشركة اعتادت مشاركة عملائها بعديد من العروض المجانية ابتهاجًا بهذه المناسبة، بالإضافة لمشاركتها الفعاليات الخاصة باليوم الوطني بكل مدن المملكة بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه.

وأشار أباالخيل إلى أن الشراكة مع الهيئة العامة للترفيه من خلال الاحتفالات بموسم اليوم الوطني يعزّز التكامل بين القطاعات والمؤسسات والهيئات الحكومية، ما يحقق رؤية المملكة بهذا الخصوص.