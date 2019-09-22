مجسم البيرق يفوز بجائزة «الفوزان لخدمة المجتمع».. والتنفيذ بـ«عزيزية الخبر»

فاز الفريق المُصمِّم لمجسم «البيرق» بالجائزة التي ترصدها مسابقة «مجسم وطن»، التي تعد من مبادرات «الفوزان لخدمة المجتمع». وفيما تبلغ قيمة الجائزة 50 ألف ريال، سيجري تنفيذ التصميم الفائز في أولى دورات المسابقة في دوار العزيزية بالخبر.

وجائزة «مجسم وطن» مسابقة وطنية سنوية تحث على الابتكار واستنباط أفكار متجددة تعبر عن الوحدة الوطنية والانتماء إلى الوطن، وتساهم في إثراء ثقافة المجسمات الفنية في الأماكن العامة؛ لإضافة لمسة جمالية للمدن السعودية.

ويتم هذا من خلال مشاركة المصممين بتصاميم خاصة تعكس روح المسابقة، في عملية يتم من خلالها اختيار التصميم الفائز لتنفيذه على أرض الواقع بمجسم يدشن في اليوم الوطني من كل عام..

وثمن أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير، التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص في برامج المسؤولية المجتمعية، مؤكدًا دعم الأمانة كل البرامج والمشروعات التي تسهم في تطوير وتحسين مرافق وميادين المنطقة.

ووقع «الجبير» مذكرة تفاهم مع احدى الجهات الوطنية لتنفيذ التصميم الفائز، حيث سيتم انشاؤه بتعاون وتمويل من شركة وطنية، فيما كشف رئيس بلدية المحافظة، المهندس سلطان الزايدي، ان ترشيح دوار العزيزية لتنفيذ المشروع جاء نظرا لما تتمتع به المنطقة من فرص واعدة.