الرئيس الجيبوتي يهنئ القيادة بذكرى «اليوم الوطني»

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة من رئيس جمهورية جيبوتي إسماعيل عمر، بمناسبة اليوم الوطني التاسع والثمانين للمملكة العربية السعودية.

وأعرب رئيس جيبوتي خلالها عن أطيب تهانيه وتمنياته لخادم الحرمين الشريفين بموفور الصحة والسعادة، ولشعب المملكة العربية السعودية المزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.

ونوه الرئيس إسماعيل جيلة، بمستوى العلاقات والتعاون بين البلدين الشقيقين، مشيرًا إلى تطابق مواقف ورؤى البلدين تجاه مختلف القضايا السياسية الإقليمية والدولية.

كما تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة من رئيس جمهورية جيبوتي بمناسبة اليوم الوطني التاسع والثمانين للمملكة.