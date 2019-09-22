القيادة تتلقى التهنئة من حاكم رأس الخيمة باليوم الوطني

تلقى خادم الملك الحرمين الشريفين سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة من عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، الشيخ سعود بن صقر القاسمي، بمناسبة اليوم الوطني التاسع والثمانين للمملكة العربية السعودية .

كما تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة من الشيخ سعود بن صقر القاسمي، بمناسبة اليوم الوطني التاسع والثمانين للمملكة.

وتلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين، برقيتي تهنئة مماثلتين من الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة بمناسبة اليوم الوطني.