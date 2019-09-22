بالصور.. رئيس أرامكو يزور العمال في خريص وبقيق: أنتم فخر الوطن

أكد الرئيس التنفيذي وكبير الإداريين لشركة أرامكو، أمين الناصر، اليوم الأحد، أن عمال الشركة الأبطال هم «فخر للوطن»، ناقلًا لهم شكر القيادة خلال زيارته خريص وبقيق.

وأوضح حساب شركة أرامكو على موقع التواصل تويتر، أن رئيس الشركة أمين الناصر زار الأبطال الذين لم يتوقفوا عن العمل في خريص وبقيق، ناقلًا شكر القيادة الرشيدة، وقائلًا: «أنتم فخر الشركة وفخر الوطن.. ما تصنعونه من أعمال جبارة تفوق الوصف».

وتابع الناصر قائلًا: «سمعة أرامكو وموثوقية المملكة في العالم أثمن من أي شيء.. نحن اليوم أقوى من أي وقت مضى».

وكان الناصر قد قال -منذ يومين في رسالة لموظفي الشركة- إن أرامكو باتت بعد الهجمات على معاملها في بقيق وخريص في 14 سبتمبر الجاري «أقوى من ذي قبل».

وتابع الناصر -في رسالته بمناسبة اليوم الوطني الـ89 للمملكة-: «لا شك أن المعتدين كانوا يرغبون في رؤيتنا منكسرين مزعزعين، ولكن -بفضل الله- كان لتلك الاعتداءات التي استهدفت ضرب الاقتصاد العالمي وزعزعة صناعة النفط السعودية من خلال تدمير بنية أرامكو السعودية، أثر إيجابي لم يحسب له المعتدون حسابًا».

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وأضاف: «وبات وطننا العزيز، ومنه نحو سبعون ألف موظف وموظفة في الشركة، على غير ما أراد أعداؤنا، أقوى من ذي قبل».

وتعرض موقعان تابعان لشركة أرامكو لهجوم إرهابي بطائرات مسيرة وصاروخ، وندد بالحادث زعماء دول العالم والمؤسسات الدولية.

وأكد وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير، أمس السبت، أن الهجوم على «أرامكو» استهدف أمن الطاقة للعالم بأسره، وتابع: «الأكيد لدينا أن الهجوم لم يأت من اليمن، بل أتى من الشمال»، في إشارة إلى إيران.

وتابع الجبير: «على العالم أن يضع حدًّا للسياسات الإيرانية المزعزِعة للأمن والاستقرار، مؤكدًا: «يجب تحسين الاتفاق النووي، لا سيما قضية تخصيب اليورانيوم». مشيرًا إلى أن المملكة تتشاور مع الحلفاء والأصدقاء بشأن الخطوات المقبلة بعد انتهاء التحقيقات.