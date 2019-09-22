سماء غائمة ورطوبة مرتفعة وسحب رعدية ممطرة على مناطق عدة بالمملكة.. الإثنين

توقّعت الهيئة العامّة للأرصاد وحماية، في تقريرها عن طقس غد الإثنين، أن السماء ستكون غائمة إلى غائمة جزئيًّا على جنوب وغرب المملكة، تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات «جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة».

وأشارت «هيئة الأرصاد»، إلى أن هناك توقعات بارتفاع نسبة الرطوبة، وتكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على سواحل المملكة الغربية والشرقية.

وحول حالة البحر الأحمر، قالت هيئة الأرصاد إن حركة رياحه السطحية ستكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر من متوسط الموج إلى مائج.

أمّا الخليج العربي، فأكدت هيئة الأرصاد أن حركة رياحه السطحية ستكون شمالية غربية الى غربية بسرعة 10-32كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر من خفيف إلى متوسط الموج.

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ووفق «هيئة الأرصاد» تُسجل منطقتا «الأحساء وحفر الباطن» أعلى درجات الحرارة بـ43 درجة، بينما تكون أدنى درجات الحرارة من نصيب أبها بـ16 درجة.

وفي وقت سابق، قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق: إن اليوم الأحد، هو أول أيام الخريف في النصف الشمالي، وأول أيام الربيع في الصنف الجنوبي من الكرة الأرضية.

وعبر صفحته الرسيمة على «تويتر»، قال الزعاق: اليوم.. يتساوى الليل والنهار على خط الاستواء، وعندنا (المملكة) يتساوى الليل والنهار في يوم الجمعة 28 محرم الموافق 27 سبتمبر وحصة كل منها 12 ساعة.

وأضاف: سنعيش التساوي طوال الأسبوع القادم، ثم يبدأ الليل يزيد على حساب النهار، لافتًا إلى أن اليوم الأحد هو أول أيام الخريف في النصف الشمالي، وأول الربيع في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية.