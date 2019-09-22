مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل خدماته العلاجية لنازحي الخانق والخوخة

واصلت العيادات الطبية التغذوية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تقديم خدماتها العلاجية لنازحي مخيم الخانق بمنطقة حريب نهم التابعة لمحافظة صنعاء، ومديرية الخوخة في محافظة الحديدة، بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية.

وراجع قسم الطوارئ خلال الأسبوع الماضي 226 مستفيدًا، وعيادة الباطنية 145 شخصًا، وعيادة النساء 46 امرأة، وقسم الجراحة والتضميد 37 فردًا، فيما بلغ عدد المستفيدين من الفريق الطبي المتنقل 113 فردًا.

كما راجع قسم الرعاية الصحية 90 شخصًا، وأجري الفحص المختبري لـ154 مريضًا، وصرفت الأدوية لـ528 فردًا.

وراجع قسم الطوارئ بمديرية الخوخة، خلال الأسبوع الماضي 2080 مستفيدًا، وعيادة الباطنية 878 شخصًا، وقسم التغذية العلاجية 113 شخصًا، وقسم التحصين مستفيد واحد، وقسم التوليد 11 امرأة، وقسم الجراحة والتضميد 378 فردًا، فيما بلغ عدد المستفيدين من الفريق الطبي المتنقل 580 شخصًا.

كما راجع قسم التوعية والتثقيف 1321 شخصًا، وأجري الفحص المختبري لـ810 مرضى، وصرفت الأدوية لـ3322 فردًا، واستقبل قسم التنويم 27 نزيلًا.