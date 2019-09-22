«أرامكو» توجِّه تنبيهًا لموظفيها: تصوير المنشآت وترويجها ممنوع

نبهت شركة أرامكو، على موظفيها ومنسوبيها، بعدم تصوير أو رفع أو إرسال أو تبادل الصور الفوتوغرافية أو مقاطع الفيديو لمواقعها، أو تحديد مواقع الأعمال للمناطق المحظورة وكذلك المناطق التي تحت الإنشاء في وسائل التواصل الاجتماعي إلا بعد الحصول على الموافقة المطلوبة.

ونبهت الشركة في ملصق لها وضعته بمواقعها وعنونته بكلمة «تذكير»، أنه في حال عدم الالتزام بالتحذيرات من التصوير الفوتوغرافي والتقاط مقاطع الفيديو وتحديد مواقع، فإن الشركة ستتخذ إجراءات تأديبية حازمة بهذا الخصوص.

وكان الرئيس التنفيذي وكبير الإداريين لشركة أرامكو، أمين الناصر، قال في رسالة لموظفي الشركة: إن أرامكو باتت بعد الهجمات على معاملها في بقيق وخريص في 14 سبتمبر الجاري «أقوى من ذي قبل».

وأضاف الناصر في الرسالة التي وجهها بمناسبة اليوم الوطني الـ89 للمملكة: «لا شك أن المعتدين كانوا يرغبون في رؤيتنا منكسرين مزعزعين؛ ولكن بفضل الله كان لتلك الاعتداءات التي استهدفت ضرب الاقتصاد العالمي وزعزعة صناعة النفط السعودية من خلال تدمير بنية أرامكو السعودية أثر إيجابي لم يحسب له المعتدون حسابًا».

من جانبه، أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير، أمس السبت، أن الهجوم على «أرامكو» استهدف أمن الطاقة للعالم بأسره، وتابع: «الأكيد لدينا أن الهجوم لم يأت من اليمن، بل أتى من الشمال»، في إشارة إلى إيران.

Advertisements

وأضاف: «على العالم أن يضع حدًّا للسياسات الإيرانية المزعزِعة للأمن والاستقرار»، مؤكدًا: «يجب تحسين الاتفاق النووي، لا سيما قضية تخصيب اليورانيوم»، مشيرا إلى أن المملكة تتشاور مع الحلفاء والأصدقاء بشأن الخطوات المقبلة بعد انتهاء التحقيقات.

من جهة أخرى، وحول آخر تطورات الطرح العام لشركة أرامكو، ذكرت وكالة رويترز للأنباء، أن «أرامكو»، كلفت مجموعة «يو.بي.إس» و«بنك دويتشه» بإدارة دفاتر طرحها العام الأولي، في خطوة تدل على أن الطرح الأولي يمضي قدمًا.

وقال مصدران مطلعان لوكالة «رويترز»، إن «أرامكو بدأت في إطلاع البنكين على دورهما في إدارة الدفاتر».