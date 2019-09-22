استهدف حافلة ركاب.. السعودية تُدين التفجير الإرهابي في كربلاء

أدانت المملكة العربية السعودية، الهجوم الإرهابي الذي استهدف حافلة ركاب في محافظة كربلاء بجمهورية العراق وأدّى إلى سقوط قتلى وجرحى. وأعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية، عن إدانة السعودية واستنكارها للتفجير الإرهابي. وقدم المصدر العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب العراقي الشقيق، مع التمنيات بالشفاء العاجل للجرحى، مجددًا رفض المملكة القاطع للإرهاب بكل أشكاله وصوره وأيًّا ما كان مصدره.

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