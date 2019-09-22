بالصور.. صحة حفر الباطن تنظم 11 ركنًا توعويًّا على هامش اليوم الوطني

أقامت صحة حفر الباطن بمنتزه الملك سلمان، عددًا من الأركان التوعوية والكشفية المتنوعة التي تستهدف الجميع؛ حيث وصل عدد المستفيدين من الأركان إلى 1147 مستفيدًا؛ وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني الـ89 للمملكة تحت شعار «همة حتى القمة».

وتضمنت أركان صحة حفر الباطن، 11 ركنًا، من أبرزها العناية بصحة الفم والأسنان والرعاية المنزلية، وركن السكري، وركن الصحة المدرسية، وركن العلاج الطبيعي، وركن صحة العين، وركن الإسعافات الأولية، وركن الربو، وركن التغذية السليمة، وركن صحة المرأة والطفل، إضافة إلى ركن خاص بالتبرع بالدم استقبل 48 متبرعًا بعد تجهيز العربة المتخصصة بالتبرع بالدم.

كما تزيَّنت مديرية الشؤون الصحية ومستشفيات حفر الباطن باللون الأخضر وصور القيادة وأعلام الوطن في أسوارها الخارجية وفي داخلها، التي تعزز مفهوم وقيمة الانتماء لهذا الوطن الغالي في ظل قيادته الرشيدة.