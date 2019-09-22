تسليم 72 من ذوي الشهداء والمصابين أراضي سكنية

بناءً على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بمنح أراضٍ سكنية لأسر الشهداء والمصابين على الحد الجنوبي، وتنفيذاً لأمره الملكي، سلّم أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال 72 مواطناً من ذوي الشهداء والمصابين في عسير منحهم الملكية ممن انتهت إجراءات تسليمهم. جاء ذلك خلال استقباله بالصالة الملكية بحي الخالدية في مدينة أبها عدداً من المصابين وذوي الشهداء ضمن احتفالات المنطقة باليوم الوطني 89 تحت شعار «همة حتى القمة».

140 شهيدا ومصابا

قال الأمير تركي بن طلال في كلمته خلال الاستقبال «بناءً على توجيه سيدي ملك البلاد ـ ‏رعاه الله ـ ‏ومتابعة حثيثة من أخي ولي العهد ‏الأمين الذي لا يألوا جهداً ‏وحرصاً على كل ما من شأنه ‏راحتكم، ‏فقد وجهني باستقبالكم في هذا الصباح الجميل مرحباً ومفتخراً ومباهياً بكم».

‏وأضاف أمير عسير «هذا اليوم العظيم الذي نحتفل فيه جميعاً بعيد وطننا الأبيّ التاسع والثمانين، احتفاءً ‏بتوحيده على يد المؤسس والدكم ‏المغفور له الملك عبدالعزيز‏ بن عبدالرحمن،‏ فقد وجهني بأن ‏أُعلن لكم ‏بالتنسيق مع ‏وزارة البلديات ‏وأمانة عسير ‏والبلديات التابعة لها ‏الانتهاء من تسلم 72 مواطناً من أسر الشهداء والمصابين أراضيهم الممنوحة، وذلك عقب الانتهاء من إجراءات القرعة التي نفذتها أمانة عسير لعدد 140 شهيداً ومصاباً الأيام الماضية، حيث تم إنهاء إجراءات المنح لهذه الدفعة، فيما تستكمل الأمانة إنهاء إجراءات المتبقين».

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تكليف

بين الأمير تركي بن طلال أنه تم تكليف رئيس البلدية بأن يكون هو المنسق لكل ‏شخص لتسليمه الأرض، مضيفا «نأمل منكم مراجعة البلديات، مع العلم أنه سيتم أيضاً خلال شهرين من تاريخه توزيع ‏الأراضي ‏بالنسبة ‏لأبطالنا في حرب سورية وحرب 48».

وقال أمير منطقة عسير «ووجهني أيضاً قائد البلاد بأن يُقام في هذا اليوم حفل، أنتم أسر الشهداء وأسر الأبطال والمحاربين القدامى والرواد، ضيوف شرفه، وسيكون اليوم بحول الله في هذه المنطقة الغالية على قلوبنا». وختم كلمته «وقد قررنا تسليم المنح ضمن احتفالية هذا اليوم العظيم، احتفاءً وتقديراً لبطولات رجال الأمن وجنودنا البواسل والشهداء الأبطال الذين قدموا أرواحهم دفاعاً عن دوت الخليج وشعبه ومقدساته».