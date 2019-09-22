اليوم الوطني / محافظة الرس تحتفل باليوم الوطني الـ 89



الرس 23 محرم 1441 هـ الموافق 22 سبتمبر 2019 م واس

وسط حضور كثيف وأجواء وطنية رائعة تعيش محافظة الرس كرنفال الوطن بمناسبة اليوم الوطني 89 للمملكة تحت شعار " همة حتى القمة " ، حيث نظمت الغرفة التجارية بالرس احتفالاً بالتعاون مع بلدية المحافظة وبإشراف مباشر من محافظ الرس حسين بن عبدالله العساف ، وتستمر إلى يوم غد ، وذلك في مركز الأمير سلطان الحضاري بالرس .

وتنوعت الأنشطة والبرامج بين معارض للدوائر الحكومية ومعرض خاص لشهداء الحد الجنوبي وجناح للحرفيين ومسرح للطفل وأركان للأسر المنتجة .

// انتهى //

21:48ت م

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