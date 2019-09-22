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#وظائف شاغرة لدى شركة السيف بالرياض والخبر
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت شركة السيف مهندسون مقاولون القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة شهادة الثانوية العامة وشهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركات التابعة لها وعدد من مشاريعها القائمة في كل من الرياض، والخبر.
وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– كاتب إداري (الرياض).
– مشرف أنابيب المياه (الرياض).
– مقدم خدمات (الرياض).
– منظف (الرياض).
– مساعد إداري مكتب (الخبر).
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 22 سبتمبر 2019م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)
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