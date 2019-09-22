مسيرة تجمع أهالي أحد رفيدة وزوارها

2019-09-22

متابعات الخليج 365- فهد القحطاني- أحد رفيدة

انطلق مشاركون من أهالي محافظة أحد رفيدة، يتقدمهم المحافظ متعب آل متعب ومسؤولو الإدارات الحكومية والأمنية، في المسيرة الخاصة للمشاركة في فعاليات اليوم الوطني الـ89 للمملكة في عسير.

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وبدأت المسيرة اليوم الأحد في تمام الساعة الثانية ظهرًا، بمشاركة عدد كبير من الأهالي والزوار.