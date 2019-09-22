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مسيرة تجمع أهالي أحد رفيدة وزوارها
خلال فعاليات اليوم الوطني
متابعات الخليج 365- فهد القحطاني- أحد رفيدة
انطلق مشاركون من أهالي محافظة أحد رفيدة، يتقدمهم المحافظ متعب آل متعب ومسؤولو الإدارات الحكومية والأمنية، في المسيرة الخاصة للمشاركة في فعاليات اليوم الوطني الـ89 للمملكة في عسير.
وبدأت المسيرة اليوم الأحد في تمام الساعة الثانية ظهرًا، بمشاركة عدد كبير من الأهالي والزوار.
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