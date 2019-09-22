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#وظائف شاغرة للنساء في مراكز عبور بالرياض
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت مجموعة شركة مراكز تنمية الإنسان “عبور” للرعاية النهارية وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف صحية شاغرة للنساء من السعوديين وغير السعوديين، من حملة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع المجموعة في مدينة الرياض.
وبيّنت المجموعة، أن التخصصات المطلوبة هي:
– أخصائيات تربية خاصة (فرع السويدي).
– ممرضات.
وأوضحت المجموعة، أن على الراغبات بالتقديم تسجيل طلباتهن عبر الدخول على الروابط التالية:
للتقديم على وظائف التربية الخاصة من خلال الرابط التالي: (هنا)
للتقديم على وظائف التمريض من خلال الرابط التالي: (هنا)
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