الان تتابع “أرامكو” تحذر موظفيها من التصوير في مواقع الشركة والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل حذرت شركة “أرامكو”، موظفيها من رفع أو إرسال أو تبادل الصور أو مقاطع الفيديو في وسائل التواصل الاجتماعي، أو تحديد مواقع الأعمال للمناطق المحظورة في الشركة.
وأكدت أرامكو، في منشور لها أنها ستتخذ الإجراءات التأديبية الحازمة ضد غير الملتزمين بتلك التعليمات، مشيرة إلى منع هذا التصرف بتاتا، إلا في حال أخذ الموافقة المطلوبة.
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