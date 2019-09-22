منصة أبشر الجوازات السعودية خطوات الاستعلام عن صلاحية إقامة وافد…

بوابة أبشر 1441هـ.. أطلقتها الحكومة السعودية من خلال التعاون بين عدد من وزارتها المختلفة على رأسها وزارة الداخلية لخدمة المواطنين والوافدين، فهي بوابة إلكترونية خدمية للحصول على العديد من الخدمات واستخراج الأوراق مثل الأحوال المدنية المختلفة، يأتي ذلك تماشيًا مع رؤيتها الجديدة 2030 في إرسال وشمولية التكنولوجيا في جميع مناحي الحياة، ننشر كافة التفاصيل وكيفية التسجيل للدخول عبر تلك البوابة.

تسجيل بوابة أبشر الإلكترونية

هذا وازدادت عملية البحث مؤخرًا على منصة أبشر absher الإلكترونية من أجل الاستعلام عن الخدمات المختلفة وإنهاء بعض الإجراءات التي توفر الوقت والجهد، لاسيما بعد استحداث خدمة استخراج وثائق السفر وبعض الخدمات الأخرى، كل ما يتطلبه الأمر التسجيل عبر بوابة أبشر على الرابط: https://www.absher.sa/portal/landing.htm ثم الدخول عبر الرباط الرسمي يتم التسجيل من خلال اسم المستخدم، يليها التسجيل برقم الهوية وتسجيل كافة البيانات المطلوبة.

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خدمات منصة أبشر 1441هـ

وتوفر بوابة أبشر العديد من الخدمات التي يبحث عنها المواطنين، ولعل من أبرزها:

خدمات المرور المختلفة:

الاستعلام عن مخالفات المرور.

إضافة مستخدم فعلي لمركبة.

طلبات تفويض مركبات.

إلغاء مستخدم لمركبة.

تجديد استمارة المركبة.

الاستعلام العام عن صلاحية التأمين على المركبات.

تجديد رخصة القيادة.

وثائق السفر المختلفة:

إصدار وتجديد جوازات السفر السعودية.

تحديث معلومات جواز السفر للمقيمين واستخراج تصاريح السفر للتابعين.

إصدار تأشيرة الخروج والعودة أو الخروج النهائي وكذلك إلغائها.

تمديد تأشيرة الزيارة.

طلــب تصريــح الدخــول لموسم الحج.

صلاحية الإقامة: