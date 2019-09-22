مفاجأة الخطوط السعودية الجوية في اليوم الوطني مليون تذكرة طيران بـ99…

يوم واحد فقط يفصلنا عن الاحتفال الكبير باليوم الوطني التاسع والثمانين بالمملكة العربية السعودية، والذي يتزامن مع يوم الإثنين الموافق الثالث والعشرين من شهر سبتمبر، وبدأت معها الشركات الوطنية والخاصة في تقديم أبرز عروضها الخيالية احتفالاً باليوم الوطني الذي استطاع فيه الملك عبدالعزيز آل سعود في توحيد مملكتي نجد والطائف إلى مملكة واحدة أطلق عليها المملكة العربية السعودية وذلك عام 1932، وكانت أبرزت الشركات التي قدمت عروضها للمواطنين شركة الخطوط الوطنية السعودية الجوية.

شركة الخطوط الجوية السعودية

وتزامنًا مع قيام العديد من الشركات والمولات الضخمة بتقديم عروض مخفضة للمواطنين، أطلق شركة الخطوط الوطنية السعودية عرضًا مُغريًا يتضمن منح مليون تذكرة بسعر 99 ريال سعودي للتذكرة الواحدة، كاشفة عن عدد من الضوابط التي تحكم آلية الحصول على التذاكر المخفضة وموعد الاستفادة منها.

تذاكر مخفضة من طيران السعودية

وجاء عرض الخطوط الوطنية السعودية وطرح تذاكر بمناسبة اليوم الوطني السعودي، وبدأ طرح التذاكر من يوم 20 سبتمبر حتى يوم الإثنين 23 سبتمبر، حيث تم طرح مليون تذكرة من الخطوط الجوية السعودية حتى نفاذ الكمية، لافتة إلى أن سعر التذكرة الواحدة 99 ريال سعودي من الفئات الاقتصادية، لتصبح بعدها جارية بدءًا من 15 أكتوبر حتى نهاية مارس 2020 وفي الوقت ذاته غير قابلة للتغيير أو الاسترجاع.

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احتفالات ضخمة تعم المملكة

يأتي هذا في الوقت الذي تحتفل فيه المملكة حكومةً وشعبًا باليوم الوطني التاسع والثمانين، وانتشرت الأعلام والرايات الخضراء في كل مكان، كما بدأت هيئة الترفيه السعودية في تقديم العروض والمهرجانات الفنية المختلفة في جميع أرجاء المملكة.