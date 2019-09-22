اليوم الوطني / منطقة حائل تكتسي اللون الأخضر احتفاءً باليوم الوطني الـ 89



حائل 23 محرم 1441هـ الموافق 22 سبتمبر 2019م واس

توشحت المباني والطرقات في منطقة حائل باللون الأخضر والأبيض وبصورتي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير

وأضاء سماء حائل الآلاف من الألعاب النارية بألوانها المبهجة وأشكالها الجذابة التي أطلقت من منتزه المغواة .

وتواصل الفعاليات التي ينظمها مجلس التنمية السياحية في المنطقة بالتعاون مع فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني وجامعة حائل والإدارة العامة للتعليم والإدارة العامة للتدريب التقني والمهني والغرفة التجارية الصناعية بحائل وأمانة حائل والنادي الأدبي الثقافي وفرع الجمعية العربية

وتوافدت على امتداد شوارع حائل ومراكزها التجارية وساحاتها الواسعة العائلات والشباب في مسيرة فرح كرنفالية في يوم الوطن مرتدين الأزياء الخضراء والشعارات الوطنية تعبيراً عن الفرح والحب بهذا اليوم الكبير وهذه المناسبة الغالية على قلوبنا .

فيما عبر أبناء الجاليات عن حبهم للسعودية مشاركين المواطنين هذه الفرحة العفوية التي رسمت مشاعر الولاء للمملكة .

وكانت العرضة السعودية والرقصات الشعبية خيار الكثيرين للتعبير عن فرحتهم التي خرجت من القلوب ومشاهد الفرح والحب الصادق والوفاء التي ترسم لوحة رائعة جسدت شعور الولاء للوطن وقيادته ورفع الشباب والأطفال العلم السعودي ابتهاجاً بيوم الوطن مع عبارة " همة حتى القمة " وعمت البهجة الجميع في يومنا الوطني والأطفال يلوحون بالأعلام السعودية .

من جهة أخرى عبر عدد من المواطنين عن فخرهم واعتزازهم بوطنهم وبما تحقق من تقدم ورقي وازدهار ونهضة شاملة ومشروعات تنموية في مختلف المجالات حتى أضحت واحة أمن وأمان منوهين بما يجده المواطن محور التنمية وهدفها من عناية ورعاية من القيادة الرشيدة رافعين التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة التي وحدها الملك عبد العزيز - رحمة الله - ، سائلين الله أن يحفظ قيادتنا الحكيمة وبلادنا الطاهرة من كل سوء ومكروه وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان .

// انتهى //

21:43ت م

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حائل 23 محرم 1441هـ الموافق 22 سبتمبر 2019م واستوشحت المباني والطرقات في منطقة حائل باللون الأخضر والأبيض وبصورتي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – ، وأضفى أبناء حائل على الأجواء العامة حالة من البهجة والفرح بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة، بتفاعلهم مع الحدث بإظهارهم مشاعر الحب والوفاء تجاه الوطن في هذه المناسبة الغالية التي اتخذت من شعار "هِمَّة حتى القمة" هويةً لها هذا العام، فجاءت مظاهر الفرح متناغمةً بين أهالي المنطقة وجهود مختلف القطاعات التي تسابقت للتعبير عن الفرحة بالوطن في يومه الـ 89، سواءً عبر الفعاليات أو المشاركة بتزيين المباني والطرقات بلون الوطن وصور قادته، في مختلف أرجاء المنطقة، تأكيداً على الفخر والبهجة والانتماء الذي أبداه أهلها الأوفياء لوطنهم وقيادتهم الرشيدة بهذه المناسبة الوطنية.وأضاء سماء حائل الآلاف من الألعاب النارية بألوانها المبهجة وأشكالها الجذابة التي أطلقت من منتزه المغواة .وتواصل الفعاليات التي ينظمها مجلس التنمية السياحية في المنطقة بالتعاون مع فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني وجامعة حائل والإدارة العامة للتعليم والإدارة العامة للتدريب التقني والمهني والغرفة التجارية الصناعية بحائل وأمانة حائل والنادي الأدبي الثقافي وفرع الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون وعدد من الجهات الحكومية والخاصة الاحتفال في عدة مواقع والتي تستهدف شرائح المجتمع كافة شملت العروض الترفيهية والأناشيد الوطنية والألعاب الشعبية وعروض فرق الفنون الشعبية وفعاليات " معرض الحرف اليدوية" والعديد من الفعاليات المتنوعة .وتوافدت على امتداد شوارع حائل ومراكزها التجارية وساحاتها الواسعة العائلات والشباب في مسيرة فرح كرنفالية في يوم الوطن مرتدين الأزياء الخضراء والشعارات الوطنية تعبيراً عن الفرح والحب بهذا اليوم الكبير وهذه المناسبة الغالية على قلوبنا .فيما عبر أبناء الجاليات عن حبهم للسعودية مشاركين المواطنين هذه الفرحة العفوية التي رسمت مشاعر الولاء للمملكة .وكانت العرضة السعودية والرقصات الشعبية خيار الكثيرين للتعبير عن فرحتهم التي خرجت من القلوب ومشاهد الفرح والحب الصادق والوفاء التي ترسم لوحة رائعة جسدت شعور الولاء للوطن وقيادته ورفع الشباب والأطفال العلم السعودي ابتهاجاً بيوم الوطن مع عبارة " همة حتى القمة " وعمت البهجة الجميع في يومنا الوطني والأطفال يلوحون بالأعلام السعودية .من جهة أخرى عبر عدد من المواطنين عن فخرهم واعتزازهم بوطنهم وبما تحقق من تقدم ورقي وازدهار ونهضة شاملة ومشروعات تنموية في مختلف المجالات حتى أضحت واحة أمن وأمان منوهين بما يجده المواطن محور التنمية وهدفها من عناية ورعاية من القيادة الرشيدة رافعين التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة التي وحدها الملك عبد العزيز - رحمة الله - ، سائلين الله أن يحفظ قيادتنا الحكيمة وبلادنا الطاهرة من كل سوء ومكروه وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان .// انتهى //21:43ت م0248

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