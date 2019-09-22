اليوم الوطني / القمر الإماراتي "خليفة سات" يشارك الشعب السعودي الاحتفاء باليوم الوطني



دبي 23 محرم 1441 هـ الموافق 22 سبتمبر 2019 م واس

شارك القمر الاصطناعي الإماراتي " خليفة سات"، الشعب السعودي الاحتفاء باليوم الوطني الـ 89 للمملكة العربية

ويعنى القمر الإماراتي بتقديم خدمات لقطاع الصور الفضائية على مستوى العالم، والتي يمكن استخدامها في مجموعة متنوعة من متطلبات التخطيط المدني والتنظيم الحضري والعمراني، كما يسهم في رصد التغيرات البيئية ودعم الجهود العالمية في الحفاظ على البيئة.

// انتهى //

21:15ت م

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دبي 23 محرم 1441 هـ الموافق 22 سبتمبر 2019 م واسشارك القمر الاصطناعي الإماراتي " خليفة سات"، الشعب السعودي الاحتفاء باليوم الوطني الـ 89 للمملكة العربية السعودية عبر التقاط صورة فضائية عالية الوضوح لبرج مركز المملكة بدقة بلغت 70 سم، ومأخوذة من زاوية إمالة 6 درجات.ويعنى القمر الإماراتي بتقديم خدمات لقطاع الصور الفضائية على مستوى العالم، والتي يمكن استخدامها في مجموعة متنوعة من متطلبات التخطيط المدني والتنظيم الحضري والعمراني، كما يسهم في رصد التغيرات البيئية ودعم الجهود العالمية في الحفاظ على البيئة.// انتهى //21:15ت م0241

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