اليوم الوطني / جامعة الجوف تحتفل باليوم الوطني بمجموعة من الفعاليات والبرامج داخل وخارج الجامعة



سكاكا 23 محرم 1441 هـ الموافق 22 سبتمبر 2019 م واس

تحتفل جامعة الجوف بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 بإقامة العديد من الفعاليات والبرامج التي تنظمها عمادة شؤون الطلاب وتشرف عليها في جميع الفروع.

وأوضح عميد شؤون الطلاب الدكتور هزاع الفويهي أن الجامعة تحرص سنوياً على الاحتفال باليوم الوطني وتعميق روح المواطنة لدى أبناء وبنات الجامعة بمشاركتهم في المناسبات الوطنية وتنظيمهم لها، مهنئاً القيادة الرشيدة بهذه المناسبة بالإنجازات العظيمة التي وصلت إليها المملكة على المستوى المحلي والدولي، مبيناً أن الاحتفال هذا العام يتضمن مجموعة من البرامج والفعاليات تشمل أوبريت " سيرة مجد" يستعرض ماضي المملكة وحاضرها ومستقبلها ، ومبادرة " مستقبل الوطن" التي تستقبل المبادرات القابلة للتنفيذ من طلبة الجامعة بهذه المناسبة، ويتم اختيار ثلاث مبادرات يتم تفعيلها بالتعاون مع وحدة المبادرات لتحقيق الرؤية.

وأضاف : أن من بين الفعاليات أيضاً "أرفع الخفاق أخضر" التي تحتوي على سؤال وجائزة عن المنجزات الوطنية، وتقام في أرجاء الجامعة وبعض المواقع المركزية بالمنطقة، إضافة إلى عرض مرئي عن تطور جامعة الجوف ومنطقة الجوف والمعالم الأثرية والسياحية فيها مع ترجمته باللغة الإنجليزية، كما تحتوي فعالية "شوط وطني" على مسابقات رياضية متنوعة ومباريات كرة قدم ومارثون الوطن.

وأفاد الدكتور الفويهي أن الفعاليات تشتمل على ندوة بعنوان "وطن السلام" يقدمها عدد من أعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلاب، وكذلك تخصيص أركان لملوك المملكة منذ تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز - رحمه الله - وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، يتم في كل ركن عرض منجزاتهم وذلك بالتعاون مع مركز الإعلام والاتصال بالجامعة، وإقامة أنشطة موجهة للأطفال والعائلات بالحدائق العامة، ومسابقة "خلها بالأخضر " بين كليات الجامعة لفعالية أو خدمة مجتمعية من اختيار الكلية وتسجل وتعرض على لجنة لاختيار أفضل كليتين وتقديم جوائز لهم مع عرض مشاركتها بالحفل الرئيس.

وسيقام معرض فني لتعزيز الهوية الوطنية وإحياء ونشر التراث السعودي بين أبناء الوطن والمقيمين، وفعالية "وطن الشباب" التي تُعد أكبر تظاهرة للألعاب الإلكترونية لشباب المنطقة، إضافة إلى افتتاح نادي الألعاب الإلكترونية والذهنية بالجامعة، وإطلاق قافلة طب الأسنان المتنقلة التي تجوب جميع أحياء الجوف لتقديم الاستشارات وبعض الهدايا التي تحمل شعار اليوم الوطني، ومسابقة "ألوان الصغار" في المولات، بالإضافة إلى توزيع هدايا تحمل شعار الجامعة واليوم الوطني على طلاب المدارس.

كما سيصدر المركز الجامعي للإعلام والاتصال عدداً خاصاً من صحيفة جوف الجامعة متضمناً تقارير وطنية ومشاركات منسوبي الجامعة فخراً بيومهم الوطني وتعبيراً عن شكرهم للقيادة الحكيمة على دعمها الكبير للجامعة.

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20:42ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.