اليوم الوطني / ركن "المرسم الحر" بجازان يعزز الانتماء الوطني لدى الأطفال



جيزان 23 محرم 1441 هـ الموافق 22 سبتمبر 2019 م واس

شهد ركن " المرسم الحر" ضمن فعاليات الهيئة العامة للترفيه المقامة في الكورنيش الشمالي بمدينة جيزان بمناسبة اليوم الوطني الـ89 للمملكة، إقبالاً كبيراً من الأطفال، للاستمتاع بالفعاليات المتنوعة ونثر إبداعاتهم المتعددة.

ويأتي الركن ضمن الفعاليات التي أطلقتها الهيئة بهذه المناسبة الغالية على قلوب أبناء المملكة التي تجسد مشاعر الأطفال بالاحتفاء باليوم الوطني الـ 89 من خلال التعبير بالرسومات الفنية عن هذه المناسبة ، ولتعزيز الانتماء الوطني وممارسة هواياتهم الفنية، والإسهام في تشجيعهم وتنمية مواهبهم وقدراتهم وإتاحة الفرصة أمامهم للتعبير بالرسم عن آمالهم وطموحاتهم، فضلاً عن التعريف بحقوق الأطفال وتشجيعهم على إبراز مهاراتهم وقدراتهم الإبداعية.

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20:30ت م

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