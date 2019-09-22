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السعودية | المملكة تدين وتستنكر التفجير الذي استهدف حافلة ركاب بمحافظة كربلاء

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السيد عبدالرحمن 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 8:19 مساءً, 22 سبتمبر 2019 م

المناطق - واس

أعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية واستنكارها للتفجير الذي استهدف حافلة ركاب في محافظة كربلاء بجمهورية العراق وأدى إلى سقوط قتلى وجرحى.
وقدم المصدر العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب العراقي الشقيق، مع التمنيات بالشفاء العاجل للجرحى، مجددًا رفض المملكة القاطع للإرهاب بكافة أشكاله وصوره وأيا كان مصدره.

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