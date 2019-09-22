اليوم الوطني السعودي الـ89.. مسيرة من الإنجازات

يأتي يوم 23 سبتمبر/أيلول من كل عام حاملاً للشعب السعودي المناسبة الأغلى لديه، إنها اليوم الوطني؛ إذ تعم الأفراح والاحتفالات تعبيراً عن محبّة الوطن والاعتزاز به، وفخر بمسيرة من الإنجازات.

وتحتفي المملكة العربية السعودية قيادة وشعبا، بذكرى اليوم الوطني الـ89 للمملكة، وهو اليوم التاريخي الذي أعلن فيه الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود عام 1351هـ/1932م توحيد البلاد تحت راية واحدة، وأطلق عليها اسم "المملكة العربية السعودية" بعد كفاح استمر 32 عاما.





تحتفل السعودية هذا العام في 23 سبتمبر/أيلول بيومها الوطني، وقد سطرت سجلا حافلا من الإنجازات على الأصعدة كافة، ولا سيما المؤشرات الاقتصادية الإيجابية التي تحققت بفضل العديد من المشروعات التنموية الضخمة التي تقف شاهدة على تقدم ورقي السعودية في مصاف الدول المتقدمة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمير محمد بن سلمان برؤية السعودية 2030 الطموحة وبرامجها الوطنية التي تقود البلاد إلى تحقيق قفزات ونجاحات حضارية متعددة في جميع المجالات.

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وتمثل رؤية السعودية 2030 أبرز سمات العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين، الذي تعهد بالسعي نحو التنمية الشاملة وتوظيف إمكانات وطاقات البلاد لتحقيق مستقبل أفضل.

وجاءت مشروعات: القدية، والبحر الأحمر، والفيصلية، ونيوم، شاهدة على ذلك النمو، ومجسدة لرؤية السعودية 2030 نحو مملكة زاخرة متطورة.





وانعكاسا لخطوات الإصلاح والتحول الإيجابي التي تشهدها السعودية على الأصعدة كافة تماشيا مع رؤيتها الطموحة، قفزت إلى المركز 57 ضمن قائمة أفضل دول العالم في مؤشر مدركات الفساد الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية، حيث تقدم ترتيب المملكة 5 مراكز كاملة، وفق تقرير المنظمة عن مؤشر مدركات الفساد لسنة 2017.

وإيمانا منها بأهمية محاربة ومكافحة ظاهرة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله، أخذت السعودية زمام المبادرة وقامت بتشكيل التحالف الإسلامي العسكري لمواجهة التطرف العنيف ومحاربة الإرهاب الذي ضم 41 دولة وشراكات وثيقة في محاربة ومواجهة هذه الظاهرة مع عدد كبير من دول العالم.

وحققت السعودية العديد من الإنجازات في مختلف القطاعات العامة والخاصة وفي العلوم والتقنية والابتكار لهو مدعاة للفخر والاعتزاز وسيسهم في نمو المملكة وتطورها تحقيقاً لرؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020.