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أمطار رعدية ورطوبة مع غيوم غدًا
متابعات الخليج 365 - الرياض
كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية توقعاتها لحالة الطقس ليوم غد الاثنين.
وتوقعت الأرصاد أن تكون السماء غائمة إلى غائمة جزئيًّا على جنوب وغرب المملكة، تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة.
كما توقعت الأرصاد ارتفاع نسبة الرطوبة، مع تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على سواحل المملكة الغربية والشرقية.
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