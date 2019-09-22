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2019-09-22 نقل الشيخ الحذيفي إلى المستشفى بعد وعكة صحية طارئة متابعات الخليج 365 - المدينة المنورة Advertisements تعرض الشيخ المقرئ الكبير د. علي الحذيفي إمام المسجد النبوي الشريف لوعكة صحية اليوم أُدخل على أثرها إلى المستشفى. وقال الشيخ ناصر القطامي إن الشيخ الحذيفي في تحسّن ولله الحمد.. سائلًا الله أن ينزل عليه العافية، وأن يمنحه من واسع لطفه، وكريم فضله.







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