الان تتابع توقعات طقس الغد.. ارتفاع نسبة الرطوبة وتكون الضباب في الصباح الباكر والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365 أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن توقعاتها لطقس غد الإثنين في المملكة 24/ 1/ 1441 الموافق 23/ 9/ 2019. Advertisements وقالت إنه من المتوقع أن تكون السماء غائمة إلى غائمة جزئيًا على جنوب وغرب المملكة تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة. وشملت التوقعات، ارتفاع نسبة الرطوبة وتكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على سواحل المملكة الغربية والشرقية.

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