شكرا لقرائتكم خبر عن قائد حرس الحدود بجازان: الوطن يرتقي للعلياء في جميع المجالات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جازان)

رفع قائد حرس الحدود بمنطقة جازان اللواء محيا بن عطا الله العتيبي التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ، وللأسرة المالكة وللشعب السعودي الكريم بمناسبة اليوم الوطني الـ ٨٩.

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وقال نستحضر في هذا اليوم المسيرة المباركة التي بدأها الملك المؤسس في توحيد البلاد من بعد الفرقة والشتات، ووضع الخطوات الأولى في طريق البناء والعطاء لهذه البلاد الطاهرة، مؤكداً أن الاحتفال بذكرى اليوم الوطني للمملكة تعتبر مناسبة مهمة؛ نتذكر فيها نعم الله علينا، ونحن نرى وطننا الكريم يرتقي نحو مزيد من التطور والنماء في كافة الميادين والمجالات، ويقدم تجربة تنموية فريدة عبر مستويات قياسية من التقدم، مستندًا في رقيه على القيم الإنسانية والحضارية التي غرست روح الانتماء للوطن في نفوس مواطنيه وروح التقدير في أعين المقيمين على أرضه المباركة.

وأضاف اللواء العتيبي أن اليوم الوطني هو ذكرى حب للوطن الغالي، وقصة إلهام بذكرى مؤسس الكيان وباني المجد الملك عبدالعزيز بن عبد الرحمن آل سعود والرجال المخلصين معه -رحمهم الله-، وأبنائه البررة الذين ساروا على نهجه من بعده حتى يومنا الحاضر.

وقدم باسمه ونيابة عن منسوبي القيادة بمنطقة جازان التهاني الصادقة للقيادة الحكيمة، بهذه المناسبة العزيزة التي تحمل ذكرى عظيمة، سائلاً المولى - عز وجل - أن يحفظ بلادنا وقيادتنا ويديم علينا نعمة الأمن والاستقرار.