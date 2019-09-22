يوم وطني استثنائي يبهج أهالي عسير

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل فهد الرياعي أبها

احتفلت منطقة عسير باليوم الوطني الـ89، من خلال عرض عسكري أقيم بهذه المناسبة، حيث وصلت قوة مشاة البحرية إلى أبها لقيادة المسيرة العسكرية بعد أن قطعت مسافة 90 كلم سيرا على الأقدام، بدءا من جزيرة كدمبل، مرورا بدرب عسير التاريخي.

ولاقى انضمام قوات مشاة البحرية لفعاليات الاحتفال تجاوبا جماهيريا كبيرا، حيث خرج أهالي القرى والمدن الواقعة في محيط درب عسير التاريخي لاستقبال فرقة المشاة والترحيب بهم امتنانا وتقديرا لدورهم الوطني في الذود عن الوطن وتثمينا لتضحياتهم الغالية، كما تفاعلت الحشود الموجودة في مقر الاحتفال بمدينة أبها مع المسيرة العسكرية في مظاهرة حب وانتماء عكست اللحمة الوطنية بين أهالي المنطقة وأبنائهم من القوات المسلحة.

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وبجانب مسيرة قوات مشاة البحرية، ضم العرض العسكري مشاركة أكثر من 2000 فرد عسكري ما بين جنود مشاة، وقوات خاصة، وقوات جوية، إضافة إلى 60 شاحنة عسكرية، و3 طائرات عمودية، و12 طائرة حربية. وجاءت الصورة النهائية في الحزام الدائري بمدينة أبها، مقر احتفالات عسير باليوم الوطني، لتعبر عن مشاعر الحب والولاء والتقدير من كل أرجاء المملكة ومن كل أطياف الشعب السعودي لأبطال قواتنا المسلحة، ولتؤكد على مكانة منطقة عسير الغالية، التي أكسبها موقعها الجغرافي في جنوب المملكة موقعا متميزا في قلب الوطن والمواطن.

وأشاد المواطن سالم عبدالله الأحمري بالتنظيم الرائع لاحتفالات عسير ووصفها بالعرس الوطني، مبديا اعتزازه بالقوة والصلابة التي أظهرتها القوات المسلحة أثناء العرض العسكري، فيما أكد المواطن سلطان الزامل على أن يوم الوطن في عسير يحمل مشاعر استثنائية، موجها شكره للقائمين على تنظيم هذا الحفل، لمنح أهالي عسير فرصة الالتحام مع قواتهم المسلحة.

ومن جهته أعرب سامي الشهري عن فخره بأبناء منطقة عسير، وبكل أفراد الشعب السعودي، وبشكل خاص أبطال الحد الجنوبي الساهرين على حماية أمن وأمان الوطن.

ومع العرض العسكري الضخم الذي شهدته احتفالات عسير باليوم الوطني الـ89، تضمنت باقي الفعاليات عددا من الفقرات الفنية والترفيهية التي عكست المزيج الاستثنائي لشخصية أبناء عسير، حيث الجمع بين التمسك بمظاهر الحياة اليومية بمكوناتها الفنية والثقافية والرياضية، وبين حشد الهمم ورفع المعنويات، تعزيزا لجهوزية أبطال الحد الجنوبي.