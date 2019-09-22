السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة يحتفل شعب المملكة العربية السعودية اليوم، الـ23 من سبتمبر، باليوم الوطني الـ89 منذ تأسيس هذا الوطن الشامخ، بعد أن وحده الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود «طيب الله ثراه» وأرسى دعائمه، حيث تعيش المملكة مهبط الوحي وأرض الحرمين الشريفين ومنارة الإسلام وقبلة المسلمين نهضة كبيرة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، ثم بسواعد أبناء وبنات الوطن الذين لا تنقطع هممهم، بل ترتقي لتصل بهم إلى القمة.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المملكة.. همة حتى القمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.