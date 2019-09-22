أمير عسير يسلم 72 مواطنا من ذوي الشهداء ومصابي الحد الجنوبي أراضيهم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - أبها

بناء على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بمنح «أراض سكنية» لأسر الشهداء والمصابين على الحد الجنوبي، سلم أمير منطقة عسير تركي بن طلال أمس 72 مواطنا من ذوي الشهداء والمصابين في عسير منحهم الملكية ممن انتهت إجراءات تسليمهم.

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وقال الأمير تركي بن طلال، خلال استقباله عددا من المصابين وذوي الشهداء في الصالة الملكية بحي الخالدية بأبها ضمن احتفالية المنطقة باليوم الوطني الـ 89 «بناء على توجيه سيدي خادم الحرمين الشريفين، ‏ومتابعة حثيثة من ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان الذي لا يألو جهدا ‏وحرصا على كل ما من شأنه ‏راحتكم، ‏فقد وجهني باستقبالكم في هذا الصباح الجميل مرحبا ومفتخرا ومباهيا بكم، واحتفاء وتقديرا لبطولات رجال الأمن والجنود البواسل والشهداء الأبطال الذين قدموا أرواحهم دفاعا عن الوطن وشعبه ومقدساته».

وأضاف «هذا اليوم العظيم الذي نحتفل فيه جميعا بيوم وطننا الأبي التاسع والثمانين، احتفاء ‏بتوحيده على يد المؤسس الملك عبدالعزيز‏ بن عبدالرحمن - طيب الله ثراه - فقد وجهني ولي العهد أن ‏أعلن لكم ‏بالتنسيق مع ‏وزارة الشؤون البلدية والقروية ‏وأمانة عسير ‏والبلديات التابعة لها ‏الانتهاء من تسلم 72 مواطنا من أسر الشهداء والمصابين أراضيهم الممنوحة، وذلك عقب الانتهاء من إجراءات القرعة التي نفذتها أمانة عسير لعدد 140 شهيدا ومصابا في الأيام الماضية، حيث تم إنهاء إجراء المنح لهذه الدفعة فيما تستكمل الأمانة إنهاء إجراءات الآخرين».

وأبان الأمير تركي بن طلال أنه تم تكليف كل رئيس بلدية أن يكون منسقا لكل ‏شخص لتسليمه أرضه، داعيا الجميع إلى مراجعة الأمانة والبلديات التابعين لها.