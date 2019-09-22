ملوك وزعماء لخادم الحرمين وولي العهد: نهضة السعودية عززت مكانتها الإقليمية والدولية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أجمع عدد من الملوك والزعماء على أن النهضة التنموية البارزة والإنجازات الحضارية للمملكة في مختلف المجالات عززت من المكانة الإقليمية والدولية الرفيعة التي تتبوؤها.

ونوهوا في برقيات تهان تلقاها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة اليوم الوطني الـ89 بعمق أواصر العلاقات التاريخية الوطيدة والراسخة وعرى الروابط الأخوية.

وتلقى خادم الحرمين الشريفين برقية تهنئة من ملك مملكة البحرين حمد بن عيسى آل خليفة.

وأعرب ملك البحرين عن أطيب تهانيه وتمنياته لخادم الحرمين الشريفين بموفور الصحة والسعادة والعمر المديد ولشعب السعودية بالمزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.

كما تلقى خادم الحرمين الشريفين برقية تهنئة من رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

كما تلقى خادم الحرمين الشريفين برقيتي تهنئة مماثلتين من نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

كما تلقى الملك سلمان بن عبدالعزيز برقية تهنئة من أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وأشاد أمير الكويت بما تشهده المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين من نهضة تنموية بارزة وإنجازات حضارية شملت مختلف المجالات عززت من المكانة الإقليمية والدولية الرفيعة التي تتبوؤها، سائلا المولى تعالى أن يديم على أخيه خادم الحرمين الشريفين موفور الصحة وتمام العافية وأن يحقق للمملكة وشعبها الكريم المزيد من الرقي والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.

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ونوه بعمق أواصر العلاقات التاريخية الوطيدة والراسخة وعلى عرى الروابط الأخوية التي تجمع القيادتين والشعبين الشقيقين.

وتلقى خادم الحرمين الشريفين برقيتي تهنئة مماثلتين من نائب أمير الكويت وولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ورئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، مشيدين بالعلاقات التاريخية الراسخة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين وبما حققته المملكة من إنجازات تنموية شملت الميادين كافة.

كما تلقى خادم الحرمين الشريفين وولي العهد برقيتي تهنئة من رئيس الجمهورية اليمنية عبدربه منصور هادي.

وأشاد في برقيتيه بالجهود الكبيرة التي تقدمها المملكة لبلاده في مختلف المراحل والظروف، وعلى مختلف المستويات والصعد وفي هذه المرحلة الراهنة، كما كانت كذلك على الدوام من خلال أوجه الدعم المختلفة للشعب اليمني، في إطار قيادتها لتحالف دعم الشرعية في اليمن.

وقال «وقبل هذا وذاك نعبر عن اعتزازنا للتضحيات الجسيمة التي قدمتها المملكة لليمن أرضا وإنسانا لتجسيد واحدية الهوية والهدف والمصير المشترك»، معربا عن موقف بلاده الذي لا يتزحزح كداعم وحليف للمملكة في وجه التحديات والتربصات التي تحاول عبثا الأيادي الإيرانية وأدواتها المارقة من تعكير صفو واستقرار أمن المملكة.

وأكد الرئيس اليمني مكانة المملكة وما تمثله من قيمة للعالم العربي والإسلامي من خلال إسهاماتها وأياديها البيضاء تجاه الجميع، معربا باسمه وحكومة وشعب الجمهورية اليمنية عن أحر التهاني وأطيب التمنيات لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين والشعب السعودي الشقيق بمناسبة اليوم الوطني التاسع والثمانين للمملكة، متمنيا لهما موفور الصحة والسعادة.

كما تلقى خادم الحرمين الشريفين وولي العهد برقيتي تهنئة من رئيس جمهورية جيبوتي إسماعيل عمر جيله.

وأعرب خلالهما عن أطيب تهانيه وتمنياته لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد بموفور الصحة والسعادة ولشعب السعودية المزيد من التقدم والازدهار.

إلى ذلك تلقى ولي العهد برقيات تهان من رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة بمناسبة اليوم الوطني الـ89 للمملكة.

كما تلقى ولي العهد برقيتي تهنئة مماثلتين من نائب رئيس الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.