السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - جدة
حشدت قنوات اقرأ الفضائية كوادرها وطواقمها الفنية والإدارية ومعداتها واستوديوهاتها بكامل طاقتها استعدادا لتغطية شاملة وموسعة احتفالا باليوم الوطني الـ89 ضمن هاشتاق الفعالية #اليوم_الوطني89 و# همة_حتى_القمة.
وخصصت 5 ساعات يوميا للنقل الحي والمباشر للفعاليات من الـ9 مساء حتى الـ2 بعد منتصف الليل، فيما يواكب البث حضور شخصيات متنوعة إعلامية ودبلوماسية واقتصادية وثقافية وفنية داخل الاستوديو أو عبر الهاتف.
كما أجرت مقابلات في دول عدة لنقل انطباع مواطنيها ونقل تهانيهم للمملكة قيادة وشعبا بهذه المناسبة العظيمة.
وأطلقت قنوات اقرأ الفضائية هاشتاق #اقرأ_تحتفل_بالوطن تزامنا مع اليوم الوطني، وخصصت برامج شبابية تفاعلية ومسابقات وجوائز على الشاشة ومع الجمهور في أرض الحدث احتفالا بهذه المناسبة الخضراء من خلال مشاركات من الجمهور وأناشيد وطنية وفرق شعبية سعودية داخل الاستوديو ليكون بذلك الاحتفال من مختلف الأعمار والفئات والجنسيات، ولتنقل التهنئة والاحتفال بعبارات أحبها الشعب السعودي «دام عزك يا وطن».
كانت هذه تفاصيل خبر «اقرأ» تحشد طاقاتها لتغطية احتفالات اليوم الوطني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.