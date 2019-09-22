«اقرأ» تحشد طاقاتها لتغطية احتفالات اليوم الوطني

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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حشدت قنوات اقرأ الفضائية كوادرها وطواقمها الفنية والإدارية ومعداتها واستوديوهاتها بكامل طاقتها استعدادا لتغطية شاملة وموسعة احتفالا باليوم الوطني الـ89 ضمن هاشتاق الفعالية #اليوم_الوطني89 و# همة_حتى_القمة.

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وخصصت 5 ساعات يوميا للنقل الحي والمباشر للفعاليات من الـ9 مساء حتى الـ2 بعد منتصف الليل، فيما يواكب البث حضور شخصيات متنوعة إعلامية ودبلوماسية واقتصادية وثقافية وفنية داخل الاستوديو أو عبر الهاتف.

كما أجرت مقابلات في دول عدة لنقل انطباع مواطنيها ونقل تهانيهم للمملكة قيادة وشعبا بهذه المناسبة العظيمة.

وأطلقت قنوات اقرأ الفضائية هاشتاق #اقرأ_تحتفل_بالوطن تزامنا مع اليوم الوطني، وخصصت برامج شبابية تفاعلية ومسابقات وجوائز على الشاشة ومع الجمهور في أرض الحدث احتفالا بهذه المناسبة الخضراء من خلال مشاركات من الجمهور وأناشيد وطنية وفرق شعبية سعودية داخل الاستوديو ليكون بذلك الاحتفال من مختلف الأعمار والفئات والجنسيات، ولتنقل التهنئة والاحتفال بعبارات أحبها الشعب السعودي «دام عزك يا وطن».