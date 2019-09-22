أدبي الطائف يحتفي باليوم الوطني 89 مساء الأربعاء

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أكمل النادي الأدبي الثقافي بالطائف استعداداته للاحتفاء باليوم الوطني 89 للمملكة.

وأوضح رئيس النادي عطاالله الجعيد أن النادي سيقدم مساء بعد غد بمقره فعاليات وفقرات منوعة بالمناسبة الغالية، من قبل مجموعة مثقفين وفنانين وكتاب وأدباء من أبناء الطائف من الجنسين.

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وقال إن من ضمن الفعاليات مشاركات شعرية عن الوطن، كما ستقدم نصوص نثرية إبداعية عن الوطن وعرض لأبرز المنجزات الوطنية وسيعرض فيلم وثائقي عن سيرة الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه-.

وأشار إلى أنه سيقام حفل توقيع كتب لأعضاء بجماعة فرقد الإبداعية، وهم القاصة حصة البوحيمد والروائيتان الشابتان نجوى العمري وود الشهيب، كما ستقيم الفنانة التشكيلية هبة الوقداني رئيسة فريق (اسكتش آرت)، معرضا فنيا خاصا.

ولفت الجعيد إلى أن أبناء وبنات شهداء الحد الجنوبي ستكون لهم مشاركات وتكريم، وسيساهم خطاطون بكتابة عبارات وطنية بجوار أسماء الحضور.