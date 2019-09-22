السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل خالد الفيصل يا جاهلٍ فينا ترانا حكمنا فريدة التاريخ ثلاث مرّات زالت وعادت ثم زالت وعدنا والله يبعث ما يبي حي لو مات وحنّا هَل التوحيد مظهر ومعنى قول وفعل ماهيبْ مطمع سياسات Advertisements توحيدنا شلْناه راية عَلَمنا ودستورنا قرآنْ رب العبادات وشعارنا سيفين أمنْ وعداله ونخلة نُموْ الدّار وعلوْ قامات ومعزّي التأسيس باني وطنّا على تحدّي الوقت والفكر والذّات وعياله ملوك البطولات منّا على طريق العُودْ هيبه وهقوات



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