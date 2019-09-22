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فريدة التاريخ

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- بواسطة أيمن الوشواش -

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يا جاهلٍ فينا ترانا حكمنا

فريدة التاريخ ثلاث مرّات

زالت وعادت ثم زالت وعدنا

والله يبعث ما يبي حي لو مات

وحنّا هَل التوحيد مظهر ومعنى

قول وفعل ماهيبْ مطمع سياسات

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توحيدنا شلْناه راية عَلَمنا

ودستورنا قرآنْ رب العبادات

وشعارنا سيفين أمنْ وعداله

ونخلة نُموْ الدّار وعلوْ قامات

ومعزّي التأسيس باني وطنّا

على تحدّي الوقت والفكر والذّات

وعياله ملوك البطولات منّا

على طريق العُودْ هيبه وهقوات


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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