إنجازات المملكة في عهد سلمان الحزم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تميزت السعودية بإنجازات ساعدت في قفزاتها المتتابعة، فتبوأت مراكز عالمية في العديد من المؤشرات بسبب ما حققته من مشاريع وإنجازات وتغيرات على الصعيد المحلي والعالمي.

بدروها تتبعت "مكة" التغيرات التي حصلت إبان حكم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز"ملك الحزم".

إنجازات عالمية

حققت المملكة على مدار سنوات طويلة تقدما مبهرا في المجال السياسي، من أهمها:

• اتخاذ مواقف إيجابية وحقيقية اتجاه تحقيق السلام الخارجي وتعزيز السياسة الخارجية للمملكة من خلال تشجيع الاستثمار الخارجي

• اتباع استراتيجيات ناجحة لتحقيق النمو والتنمية منذ عهد الملك عبدالعزيز آل سعود حتى اليوم

• تحقيق المعنى الحقيقي للإسلام من خلال السياسات الداخلية والخارجية للمملكة

• تقديم الدعم والرعاية للدول المجاورة، والدعم اللا محدود لقضايا المسلمين في المحافل الدولية

• افتتاح المؤتمر العالمي حول التاريخ الخاص بالملك عبدالعزيز على يد الملك سلمان بن عبدالعزيز والاتفاق على إنشاء مشاريع جامعية جديدة ومنشآت تعليمية خاصة في المدينة الجامعية بالرياض بتكلفة تتعدى حاجز الثلاثة مليارات ريال

• تعزيز العلاقات السعودية مع دول الجوار مثل مصر وهي من أهم العلاقات نظرا للمكانة الكبيرة التي تتمتع بها

• زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لدول عدة شملت ماليزيا وإندونيسيا واليابان والصين والمالديف وجمهورية بروناي، إضافة إلى الأردن.

• زيارة العاصمة الروسية موسكو لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وشهدت زيارات الملك سلمان توقيع العديد من الاتفاقات في مختلف المجالات

• زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب العاصمة السعودية الرياض في أول زيارة رسمية خارجية له منذ تسلمه منصبه في يناير الماضي، وعقدت خلال زيارته في الرياض ثلاث قمم، هي القمة السعودية -الأمريكية، والقمة الأمريكية -الخليجية، والقمة الأمريكية -العربية والإسلامية، شارك فيها زعماء وقادة 55 من الدول العربية والإسلامية

• زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ولقاؤه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في البيت الأبيض

• انعقاد القمة العربية في الظهران

• أعلن الملك تقديم 200 مليون دولار لفلسطين

• اعتماد استراتيجية العزم بين السعودية والإمارات، بهدف خلق أنموذج استثنائي للتكامل والتعاون بين البلدين

• مشاركة السعودية في قمة 20 بالأرجنتين، ألمانيا، تركيا، الصين، اليابان

• انطلاق قمة مجلس التعاون الخليجي الـ 39 التي استمرت يوما واحدا في الرياض

• الإعلان عن تأسيس مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، المجلس يضم كلا من الأردن ومصر والسودان وجيبوتي والصومال واليمن، إلى جانب السعودية.

إنجازات محلية

تنوعت إنجازات المملكة في المجال المحلي، فلم يغب الشعب والاهتمام به طيلة السنوات الماضية وحصلت نقلة نوعية في عدد من المجالات وهي:

المشاريع

شهد عهد سلمان الحزم تدشين وإطلاق وإعلان عدد من المشاريع، منها:

• نيوم والممتد للمرة الأولى بين 3 دول، هي السعودية ومصر والأردن

• إعادة تطوير الواجهة البحرية في وسط كورنيش مدينة جدة بهدف تحويلها إلى منطقة حيوية

• وضع حجر الأساس لمشروع القدية

• تدشين قطار الحرمين السريع في جدة

• انطلاق أولى رحلات قطار الحرمين السريع

• تدشين الشركة السعودية للصناعات العسكرية والشركة الإسبانية نافانتيا للصناعات البحرية لمشروع مشترك لتصميم وبناء 5 فرقاطات حربية من نوع أفانتي 2200

• إطلاق السعودية قمرين للتصوير عالي الدقة «سعودي سات 5أ » و « سعودي سات 5ب»

• تدشين تطوير حي الطريف ضمن مشروع تطوير الدرعية التاريخية

• تدشين ولي العهد وملك البحرين خط أنابيب النفط الجديد

• اتفاق لتأسيس كيان البحر الأحمر بين 7 دول

• افتتاح طريق الشيخ خليفة بن زايد الدولي الذي يصل السعودية بالإمارات

• السعودية تستكمل بناء محطة مترو العاصمة

• وقع الأمير محمد بن سلمان عبارة (فوق هام السحب) على القمر السعودي في مقر شركة لوكهيد مارتن، خلال زيارته لأمريكا، ويعد القمر الصناعي السعودي أفضل ما توصلت إليه التقنية في مجال الأقمار الصناعية

• تدشين عدد من المشاريع التنموية والتعدينية والصناعية، بلغت نحو 1318 مشروعا، بقيمة تجاوزت 141 مليار ريال، ومن أبرزها مشروع "وعد الشمال"

• افتتح خادم الحرمين الشريفين مشروع تطوير حي الطريف المسجل في قائمة التراث العالمي لليونسكو، ضمن برنامج تطوير الدرعية التاريخية

• دشن الأمير محمد بن سلمان مدينة الملك سلمان للطاقة "سبارك"

• الإعلان عن مشروع أمالا العالمي على ساحل البحر الأحمر

• إطلاق برنامج حساب المواطن، والذي بدأ في صرف المستحقات المالية للمستفيدين

• السعودية تخطط لافتتاح أكبر فندق في العالم في عام 2017 بكلفة 3.5 مليارات دولار

• الإعلان عن أكبر ميزانية إنفاقية في تاريخ السعودية بمبلغ 1,106 تريليون

• رحلة فضائية صينية لاستكشاف الجانب المظلم من القمر بمشاركة السعودية

• التشغيل التجريبي لمطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد في جدة

• دشن برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة

• تدشين برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

• وضع حجر الأساس لمشروع إنشاء مركز الحرب الجوي

• افتتاح مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي الجديد

• إرساء البنية التحتية للمدينتين الصناعيتين الجبيل وينبع

• تنمية قطاع البتروكيماويات بمدينة رأس الخير الصناعية

• افتتاح مشروع حي البجيري في منطقة الدرعية بشمال مدينة الرياض

• تدشين العمل في مشروع دار الهجرة الذي يعد من أكبر المشاريع السكنية والفندقية والتجارية بالسعودية

• تشييد متحف تاريخ العلوم والتقنية في الإسلام بهدف إبراز إنجازات علماء المسلمين في العصر الذهبي للإسلام

• إطلاق العديد من المبادرات النوعية لتطوير التعليم الجامعي مثل مشروع تنمية الإبداع والتميز الموجه لأعضاء هيئة التدريس، ودعم تشييد مراكز للتفوق العلمي والأبحاث بالجامعات، فضلا عن مشاركة الجامعات في مساندة الجمعيات العلمية المختلفة

• إطلاق برنامج “وظيفتك وبعثتك” للابتعاث لأهم الجامعات في العديد من الدول المتقدمة، إضافة لتوفير وظائف للمبتعثين بعد عودتهم

• تطوير مراكز البحث العلمي في الجامعات بسبل مختلفة مثل تطوير الحدائق العلمية والتقنية

• تطوير المنشآت التعليمية بزيادة مساحتها وقدرتها الاستيعابية، فضلا عن تلبية متطلبات العملية التعليمية بها لتحسين أدائها العام

• تدشين العديد من المبادرات لتنمية البحث العلمي كمبادرات مركز التميز، ومدونة التخطيط المتميز، وعدد من الأولمبيادات العلمية المتنوعة.

استثمارات وتوقيعات

شهدت السنوات الأخيرة عددا من الاستثمارات والمشاريع، منها:

• الإعلان عن رؤية 2030

• زيارة ولي العهد لمركز الأبحاث في أرامكو وموتيفا بورت آرثر في هيوستن.

• أرامكو توقع عقدا مع شركة بيكر هيوز الأمريكية، لتقديم خدمات لحقل مرجان النفطي

• استثمار أكثر من مليار دولار في «لوسيد موتورز » التي تمثل منافسا محتملا لتيسلا

• مشاركة الشركة السعودية للصناعات العسكرية في معرض أفريقيا للطيران والدفاع

• توقيع اتفاقيات بقيمة 50 مليار دولار خلال مؤتمر الاستثمار.

• توقيع شركة أرامكو اتفاقية شركة بترول أبوظبي الوطنية أدنوك تهدف لاستكشاف فرص التعاون المحتملة في مجال الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال.

• منح الهيئة العامة للاستثمار ثلاث رخص استثمارية لشركات يابانية

• زيارة ولي العهد لبريطانيا، وتوقيع استثمارات تقدر بـ 100 مليار دولار

• المشاركة في منتدى الرؤساء التنفيذيين السعودي الأمريكي

• توقيع ولي العهد مع صندوق «رؤية سوفت بنك» مذكرة تفاهم لتنفيذ خطة الطاقة الشمسية 2030

• تطبيق ضريبة على القيمة المضافة بنسبة 5% على غالبية البضائع والخدمات في المملكة

أعمال ونجاحات

لم تغب النجاحات عن المملكة، حيث تمثلت في:

• نجاح مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بالتقاط صور فضائية للقمر في إطار الرحلة العلمية المشتركة مع الصين

• بدء العمل في أول صيدلية ذكية بالسعودية تعمل بواسطة الروبوت في مستشفى الملك فهد التخصصي في تبوك.

• أصبحت المملكة أكبر منتج للبترول لعام 2016 بـ 12.58 مليون برميل يوميا

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• السعودية تؤسس أكبر صندوق سيادي في العالم بقيمة تريليوني دولار

• إصدار قرار قصر العمل في بيع الأجهزة المحمولة وملحقاتها وصيانتها على السعوديين والسعوديات لتعزيز فرص العمل

• نجاح موسم الحج لعام 2016 في السعودية بسبب الإجراءات الأمنية والاحترازية المتضمنة تطبيقات تكنولوجية ومسارات وبوابات الكترونية

• مؤسسة النقد تقر بإحلال الريال المعدني في التداول محل الورقي

• انضمام سوق الأسهم السعودية لمؤشر MSCI للأسواق الناشئة

• التصريح لنحو 100 عربة متنقلة لبيع الأطعمة والمشروبات وأحيانا بعض المستلزمات المهمة

• إطلاق القمر الصناعي SGS-1 المخصص للاتصالات

• تأسيس مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية

• افتتاح معرض الملك فهد بن عبدالعزيز وإطلاق اسم “الفهد روح القيادة” عليه

سياحة وترفيه وثقافة

برزت السياحة وترفيه المواطن في هذه السنوات، السعودية تعتني بجميع أفراد شعبها على جميع الأصعدة الحياتية، كما أنها لم تنقص من حق الترفيه، فاعتزمت افتتاح هيئة ترفيهية، وتم البدء في برامجها الترفيهية الهادفة للمواطنين، وذلك من خلال:

• إطلاق مشروع سياحي عالمي تحت مسمى البحر الأحمر

• بدأ العمل بنظام التأشيرة السياحية لمواطني 65 دولة

• إعلان شركة فيو الدولية عن خطتها لافتتاح 30 صالة سينمائية في السعودية.

• إعلان هيئة الترفيه عن البدء بإنشاء دار الأوبرا في جدة

• مجلس إدارة هيئة الإعلام المرئي والمسموع يقر أول لائحة لتنظيم دور العرض السينمائي.

• وزارة الإعلام تمنح شركة AMC الأمريكية رخصة تشغيل دار عرض سينمائي.

• إطلاق أول سينما سعودية في الرياض وعرض الفيلم الأمريكي بلاك بانثر

• انطلاق بث قناة إس بي سي السعودية الجديدة على القمر الصناعي نايل سات.

• استضافة سباق "السعودية للفورمولا إي- الدرعية 2018"

• انطلق في مدينة "الملك عبدالله" الرياضية، في جدة، أول عروض للمصارعة الحرة العالمية في تاريخ المملكة تحت اسم "أفضل رويال رامبل"

• استضافت الرياض أول عرض أوبرا بالمملكة يحمل اسم "عنتر وعبلة"، برعاية الهيئة العامة للترفيه.

• شهدت السعودية افتتاح أول دار عرض سينمائية في المملكة

• انطلاق عرض Cirque du Soleil للمرة الأولى

• أول عرض أوبرالي في السعودية

• اختيار الرياض عاصمة للإعلام العربي من قبل مجلس وزراء الإعلام العرب

• توثيق ميناء العقير التاريخي بمحافظة الأحساء بدارة الملك عبدالعزيز

• استحداث تأشيرة سياحية باسم (زيارة فعالية) تمكن السياح من حضور الفعاليات المقامة في السعودية بالتعاون مع وزارة الخارجية

اجتماعية

شهد المجتمع عددا من التغيرات، منها:

• إنشاء جهاز باسم «رئاسة أمن الدولة»، يعنى بكل ما يتعلق بأمن الدولة، ويرتبط برئيس مجلس الوزراء.

• إنشاء هيئة تطوير بوابة الدرعية، برئاسة ولي العهد. ‬‬‬‬

• إنشاء هيئة ملكية لمحافظة العلا. ‬‬

• إنشاء نادي الإبل، وتشكيل مجلس إدارته، برئاسة فهد بن فلاح بن حثلين. ‬

• إنشاء ناد باسم «نادي الصقور‬». ‬

• تطبيق قرار زيادة الرسوم الشهرية المفروضة على المرافقين والتابعين للمقيمين والزائرين، بواقع 100 ریال عن كل مرافق، والتي تستهدف توفير مليار ریال بنهاية العام.

• تطبيق برنامج التربية البدنية في مدارس البنات اعتبارا من العام الدراسي المقبل، بحيث تنفذ البرنامج وفق «الضوابط الشرعية» وبالتدريج حسب الإمكانات المتوفرة في كل مدرسة، إلى حين تهيئة الصالات الرياضية في مدارس البنات، وتوفير الكفاءات البشرية النسائية المؤهلة.

• بدء تنفيذ نظام مكافحة جريمة التحرش في المملكة.

• حملة واسعة لمكافحة الفساد لعشرات الأمراء وكبار مسؤولي ورجال أعمال داخل السعودية، فيما قدر النائب العام السعودي سعود المعجب قيمة الأموال التي استردتها الحكومة من مكافحة الفساد بنحو 100 مليار دولار.

• إعادة تشكيل مجلس الوزراء ومجلسي الشؤون السياسية والأمنية والشؤون الاقتصادية والتنمية

• إطلاق برنامج سند محمد بن سلمان للمبادرات الاجتماعية

• الاهتمام بالقطاع الحكومي عبر تطوير المواقع الوزارية، والاهتمام بالقطاع الخاص من خلال تطوير الخدمات والمرافق وفقا لمتطلبات المواطن السعودي، والاهتمام بشكل كبير في القطاع الإسكاني الذي يسد احتياجات المواطن .

• إنشاء مشروع خير مكة تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين، والذي تعود استثماراته إلى جمعية الأطفال المعاقين.

• افتتاح مشاريع طبية جديدة تتبع وزارة الحرس الوطني مثل مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال ومركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث الطبية والمختبر المركزي.

• أصدر الملك سلمان قرارا يقضي بعلاج السعوديين ممن يتعالجون بأمريكا من أمراض مزمنة على نفقة الدولة.

تمكين المرأة

شهدت المرأة قرارات عديدة غيرت في حياتها، مثل:

• حصول أول امرأة سعودية على رخصة سياقة والبدء باستبدال الرخص الدولية المعتمدة

• السماح للمرأة السعودية بالقيادة للمرة الأولى في تاريخها.

• إصدار 5 رخص لسيدات سعوديات تسمح لهن بالعمل كابتن لقيادة طائرات شركات الطيران.

• ظهور أول مذيعة في تاريخ القناة السعودية الرسمية لتقديم الأخبار الرئيسة.

• وفرت السعودية المجال الأوسع لعمل المرأة في الأعمال التقنية ومحلات الصيانة

• السماح للمرأة ببدء عملها الخاص من دون موافقة ولي أمرها

• استقبال ثاني فندق مخصص للنساء

• افتتاح أول صالة ترامبولين نسائية في الرياض

• مشاركة المرأة في الانتخابات

• تشجيع النساء على تولي مناصب عليا، والترشح لانتخابات المجالس البلدية.

• سن قانون لتثبيط معدلات زواج القاصرات بجعل زواج الفتيات الأقل من 17 عاما لا يتم إلا بعد تقديم طلب للمحكمة الخاصة.

• دعم قدرة المرأة على ممارسة المحاماة من خلال إتاحة الفرصة للحصول على رخصة المزاولة بعد اجتياز دبلوم المحاماة.

• تكريم الرائدات السعوديات في المجالات المختلفة.

• إخضاع العسكريات السعوديات العاملات في السجون لتدريبات القوة البدنية واستعمال الأسلحة.

• منح المرأة السعودية حق المشاركة في مبايعة خادم الحرمين الشريفين.

الرياضة

شهد مجال الرياضة أمورا عديدة منها:

• أول حضور للعائلات السعودية في المدرجات، خلال لقاء الأهلي والباطن في الجوهرة جدة

• انطلقت فعاليات سباق الدرعية للفورمولا إي 2018 في الرياض والتي تستمر لثلاثة أيام

• افتتاح نواد رياضية نسائية في المملكة وإصدار رخص لإنشاء نواد رياضية للنساء

• تطبيق برنامج التربية البدنية في مدارس البنات

نظمت المملكة العديد من الأحداث العالمية خلال العام الماضي وهي:

• بطولة سباق الأبطال للسيارات على استاد الملك فهد الدولي بمدينة الرياض 2 فبراير

• مارثوان الرياض الدولي والذي نظمته الهيئة العامة للرياضة بجامعة الملك سعود لكافة الجنسيات والأعمار24 فبراير

• نهائي كأس السوبر العالمي للملاكمة على كأس محمد علي كلاي بمدينة جدة 28 سبتمبر

• بطولة سوبر كلاسيكو والتي ضمت منتخبات البرازيل والأرجنتين والسعودية والعراق وأقيمت في الرياض وجدة خلال الفترة من 11 إلى 19 أكتوبر

• عروض المصارعة الحرة في الرياض " كراون جول" نوفمبر

•فورمولا إي الدرعية من 11إلى 13 ديسمبر

• بطولة الملك سلمان للشطرنج.

في النواحي الدينية

لم يغب الدين عن الإنجازات والمشاريع بوصفه أهم ركيزة في السعودية:

• مع زيادة أعداد الحجاج والمعتمرين توسيع المسجد الحرام ليتواكب مع زيادة الأعداد، عبر 5 مشاريع متكاملة

• كان الحج أكبر شاهد على نجاح عمل القوات الأمنية وأجهزة الدولة في التعاون والتكاتف لتنفيذ الخطة الاستراتيجية

• تدشين 5 مشاريع ضمن المرحلة الثالثة لتوسعة المسجد الحرام.