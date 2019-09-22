11 قتيلا في اشتباكات بجنوب السودان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - جوبا صرح مسؤول في دولة جنوب السودان أمس أن 11 شخصا لقوا حتفهم وأصيب 14 آخرون خلال اشتباكات قبلية بسبب نزاع على أراض. وقال المسؤول المحلي جون ماليث تيوب إن الاشتباكات وقعت بين عشائر النوير والدينكا في ولاية شرق البحيرات، مشيرا إلى أنه تم نقل المصابين لتلقي العلاج بمستشفى منطقة نيانج. ودعا تيوب المواطنين إلى تسوية خلافاتهم عبر الطرق السلمية وليس باللجوء للعنف.



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