هل حذر الحوثيون دبلوماسيين غربيين من هجمات إيرانية؟

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أفاد تقرير إخباري بأن ميليشيات الحوثي الإرهابية في اليمن حذرت دبلوماسيين غربيين من أن إيران تخطط لضربة جديدة بعد الهجمات التي استهدفت السعودية في وقت سابق من الشهر الحالي.

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ونقل موقع «داو جونز» عن مصادر مطلعة أنه تم إبلاغ مسؤولين بالأمر، إلا أن محمد عبدالسلام المتحدث باسم الحوثيين نفى للموقع أن يكون الحوثيون قد نقلوا أي تحذيرات لدبلوماسيين غربيين.

وذكرت وكالة «بلومبرج» للأنباء أن البعثة الإيرانية في الأمم المتحدة في نيويورك لم ترد على طلبات من «داو جونز» للتعليق.

وأعلن مهدي المشاط، رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى لجماعة الحوثي الإرهابية، وقف استهداف الأراضي السعودية بالطيران المسير والصواريخ.