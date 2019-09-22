زلزال بقوة 6.4 درجات يهز إقليم مالوكو

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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هز زلزال بقوة 6,4 درجات منطقة «مالوكو تينجارا بارات» بإقليم مالوكو الإندونيسي صباح أمس، لكن من غير المحتمل أن يؤدي إلى حدوث موجات مد عاتية «تسونامي»، طبقا لما ذكرته هيئة «الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء» الإندونيسية.
وقالت وكالة «انتارا» الإندونيسية للأنباء: إنه جرى تحديد موقع الزلزال على بعد 165 كلم شمال غرب المنطقة، على عمق 11 كلم.
وحذرت الهيئة من احتمال حدوث توابع زلزالية، ولم ترد أنباء عن حدوث إصابات أو سقوط قتلى بسبب الزلزال.
يذكر أن إقليم مالوكو أحد الأقاليم الإندونيسية المعرضة للزلازل.
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