ابتكار نوع من أحجار البناء صديقة البيئة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - سان فرانسيسكو طور فريق من الباحثين في كندا نوعية من أحجار البناء صديقة البيئة، وذلك باستخدام مواد من البوليمارات والطين السائل. وقال الباحث عباس ميلاني، من كلية الهندسة بجامعة «يو بي سي أوكارناجان الكندية»: إن المركبات الجديدة مصنوعة من مخلفات مواد بناء مختلفة وبعض البوليمارات. ويؤكد فريق الدراسة أن المادة المركبة يمكن استخدامها بسهولة في كثير من التطبيقات، بدءا من مشروعات الصرف الصحي وانتهاء بصناعات السيارات والفضاء.



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