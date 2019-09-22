أم تنافس أبا على جائزة فيفا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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بينما يترقب عشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم الفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم، تنقسم العائلات والأسر بين أم وأب ينافسان على جائزة خاصة بالجمهور.

وينظم الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم على مسرح لا سكالا، أحد أشهر دور الأوبرا في العالم بمدينة ميلانو الإيطالية، حفل جوائزه السنوي وسط متابعة عالمية كبيرة.

وينافس على الجائزة المخصصة لأفضل جمهور أو مشجع، أم برازيلية اعتادت على أخذ طفلها لحضور مباريات فريقه المفضل بالميراس البرازيلي، كما ينافسها على الجائزة أب أوروجوياني أقدم على ترك فريقه المفضل واستبدله بالفريق الذي كان يشجعه نجله المتوفى حبا ووفاء للأخير.

أما الطرف الثالث المنافس على الجائزة، فهو جمهور المنتخب الهولندي.

وستسلط الأضواء على جائزة أفضل لاعب، حيث يتنافس عليها فيرجيل فان دايك (ليفربول)، وكريستيانو رونالدو (يوفنتوس)، وليونيل ميسي (برشلونة).

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ويهدف فان دايك ليصبح أول مدافع يفوز بلقب أفضل لاعب في العالم منذ أن فاز به فابيو كانافارو في 2006.

وفاز رونالدو بالجائزة في نسختين من أصل ثلاث نسخ لجائزة الأفضل التابعة لفيفا، ليضيفها للجوائز الثلاث التي فاز بها عندما كان يطلق عليها «الكرة الذهبية».

وفاز ليونيل ميسي بجائزة الكرة الذهبية 5 مرات، كما ينافس على جائزة بوشكاش لأفضل هدف في الموسم الماضي، مع الثنائي الكولمبي خوان كينتيرو والمجري دانييل زسوري.

القائمة النهائية للمرشحات للفوز بلقب أفضل لاعبة ستتأثر بطولة كأس العالم التي جرت بفرنسا، حيث تتنافس ميجان رابيون وأيكس مورجان لاعبتا المنتخب الأمريكي المتوج ببطولة العالم بالإضافة إلى لوسي برونز لاعبة المنتخب الإنجليزي.

وستتنافس جيل إليس، التي فازت بلقب كأس العالم للمرة الثانية مع المنتخب الأمريكي، على لقب أفضل مدرب للسيدات بجانب سارينا فيجمان مدربة منتخب هولندا وفيل نيفيل مدرب إنجلترا.

وهناك جائزة لأفضل مدرب وأفضل حراس المرمى في الرجال والسيدات.