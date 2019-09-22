كأس عالم لأندية السيدات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ _برلين

أبدى رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) السويسري جياني إنفانتينو رغبة في إطلاق بطولة كأس العالم للأندية للسيدات ودوري عالمي لمنتخبات السيدات.

وقال إنفانتينو أمس إن الفيفا سيستثمر مليار دولار في كرة القدم النسائية خلال الأعوام الأربعة المقبلة، وإن إطلاق مونديال أندية للسيدات قد يأتي في 2020 أو 2021.

وقال أيضا إن مونديال السيدات الذي أقيم أخيرا في فرنسا أظهر أن الحاجة لإقامة بطولات للسيدات على أعلى المستويات.