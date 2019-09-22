السعودية | السعودية تستنكر تفجير حافلة ركاب في كربلاء

شكرا لقرائتكم السعودية تستنكر تفجير حافلة ركاب في كربلاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - دانت المملكة العربية السعودية التفجير الذي استهدف حافلة ركاب بمحافظة كربلاء في العراق وأدى إلى سقوط قتلى وجرحى، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس).

واستهدف انفجار يوم الجمعة حافلة صغيرة خارج مدينة كربلاء، ما تسبب بمقتل 12 مدنيا بينهم أطفال ونساء.

ووفقا لمسؤولين أمنيين، أصيب أيضا 5 ركاب في التفجير، الذي وقع بينما كانت الحافلة الصغيرة تمر عبر نقطة تفتيش للجيش العراقي بين كربلاء والحلة.

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وأعلن تنظيم داعش، السبت، مسؤوليته عن تفجير الحافلة.

وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، إن قوات الأمن اعتقلت رجلا يشتبه في قيامه بعملية التفجير.

وكان العراق قد أعلن الانتصار على تنظيم داعش في 2017، لكن الخلايا النائمة للتنظيم مستمرة في شن أعمال تمرد وهجمات متفرقة في أنحاء البلاد.