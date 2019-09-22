محمد بن مسعود - الدمام - مصدر بـ"الخارجية" يقدِّم العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة أعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها للتفجير الذي استهدف حافلة ركاب في محافظة كربلاء بالعراق، وأدى إلى سقوط قتلى وجرحى. وقدم المصدر العزاء والمواساة لذوي الضحايا، وللحكومة، والشعب العراقي الشقيق، مع التمنيات بالشفاء العاجل للجرحى.. مجددًا رفض السعودية القاطع للإرهاب بأشكاله وصوره كافة، وأيًّا كان مصدره. 22 سبتمبر 2019 - 23 محرّم 1441 08:25 PM مصدر بـ"الخارجية" يقدِّم العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة Advertisements السعودية تدين وتستنكر التفجير الذي استهدف حافلة ركاب بكربلاء السعودية تدين وتستنكر التفجير الذي استهدف حافلة ركاب بكربلاء أعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها للتفجير الذي استهدف حافلة ركاب في محافظة كربلاء بالعراق، وأدى إلى سقوط قتلى وجرحى. وقدم المصدر العزاء والمواساة لذوي الضحايا، وللحكومة، والشعب العراقي الشقيق، مع التمنيات بالشفاء العاجل للجرحى.. مجددًا رفض السعودية القاطع للإرهاب بأشكاله وصوره كافة، وأيًّا كان مصدره. الكلمات المفتاحية ، السعودية تدين وتستنكر التفجير الذي استهدف حافلة ركاب بكربلاء ،

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