، رسالة شديدة اللهجة.. "الفيفا" يطالب إيران بالسماح للنساء بدخول الملاعب ،

محمد بن مسعود - الدمام - بعد حادثة الانتحار المأساوية لمشجعة إيرانية

وجَّه الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" رسالة شديدة اللهجة إلى السلطات الإيرانية مطالبًا فيها بالسماح للنساء بدخول الملاعب لحضور المباريات؛ إذ تُمنع النساء من الدخول منذ عام 1979.

جاء ذلك في أعقاب قيام وفد من الاتحاد بزيارة إيران بدءًا من الجمعة الماضية؛ وذلك بعد حادثة انتحار مشجعة، أثارت ضجة في البلاد، بحسب ما ذكرته "سكاي نيوز" عربية.

وذكر بيان الفيفا الذي نُشر على موقعه الإلكتروني أن وفده أجرى محادثات، وُصفت بالـ"مثمرة" في طهران، وأعاد خلالها "تأكيد موقفه الحازم والواضح بأنه يجب على النساء دخول مباريات كرة القدم بحُرية، وأن يكون عدد النساء اللاتي يدخلن إلى الملاعب مرتبطًا بالطلب وبيع التذاكر".

وتابع البيان: "ناقش الوفد أيضًا الحاجة إلى فتح الملاعب أمام النساء لحضور المباريات المحلية".. مشددًا على أنه سيواصل العمل مع الاتحاد الإيراني للعبة والهيئات الحكومية المختصة لتطبيق هذه التغييرات بما يتوافق مع قواعد "الفيفا".