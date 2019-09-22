- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
وجَّه الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" رسالة شديدة اللهجة إلى السلطات الإيرانية مطالبًا فيها بالسماح للنساء بدخول الملاعب لحضور المباريات؛ إذ تُمنع النساء من الدخول منذ عام 1979.
جاء ذلك في أعقاب قيام وفد من الاتحاد بزيارة إيران بدءًا من الجمعة الماضية؛ وذلك بعد حادثة انتحار مشجعة، أثارت ضجة في البلاد، بحسب ما ذكرته "سكاي نيوز" عربية.
وذكر بيان الفيفا الذي نُشر على موقعه الإلكتروني أن وفده أجرى محادثات، وُصفت بالـ"مثمرة" في طهران، وأعاد خلالها "تأكيد موقفه الحازم والواضح بأنه يجب على النساء دخول مباريات كرة القدم بحُرية، وأن يكون عدد النساء اللاتي يدخلن إلى الملاعب مرتبطًا بالطلب وبيع التذاكر".
وتابع البيان: "ناقش الوفد أيضًا الحاجة إلى فتح الملاعب أمام النساء لحضور المباريات المحلية".. مشددًا على أنه سيواصل العمل مع الاتحاد الإيراني للعبة والهيئات الحكومية المختصة لتطبيق هذه التغييرات بما يتوافق مع قواعد "الفيفا".
22 سبتمبر 2019 - 23 محرّم 1441 08:20 PM
بعد حادثة الانتحار المأساوية لمشجعة إيرانيةرسالة شديدة اللهجة.. "الفيفا" يطالب إيران بالسماح للنساء بدخول الملاعب
وجَّه الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" رسالة شديدة اللهجة إلى السلطات الإيرانية مطالبًا فيها بالسماح للنساء بدخول الملاعب لحضور المباريات؛ إذ تُمنع النساء من الدخول منذ عام 1979.
جاء ذلك في أعقاب قيام وفد من الاتحاد بزيارة إيران بدءًا من الجمعة الماضية؛ وذلك بعد حادثة انتحار مشجعة، أثارت ضجة في البلاد، بحسب ما ذكرته "سكاي نيوز" عربية.
وذكر بيان الفيفا الذي نُشر على موقعه الإلكتروني أن وفده أجرى محادثات، وُصفت بالـ"مثمرة" في طهران، وأعاد خلالها "تأكيد موقفه الحازم والواضح بأنه يجب على النساء دخول مباريات كرة القدم بحُرية، وأن يكون عدد النساء اللاتي يدخلن إلى الملاعب مرتبطًا بالطلب وبيع التذاكر".
وتابع البيان: "ناقش الوفد أيضًا الحاجة إلى فتح الملاعب أمام النساء لحضور المباريات المحلية".. مشددًا على أنه سيواصل العمل مع الاتحاد الإيراني للعبة والهيئات الحكومية المختصة لتطبيق هذه التغييرات بما يتوافق مع قواعد "الفيفا".
، رسالة شديدة اللهجة.. "الفيفا" يطالب إيران بالسماح للنساء بدخول الملاعب ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر رسالة شديدة اللهجة.. "الفيفا" يطالب إيران بالسماح للنساء بدخول الملاعب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.