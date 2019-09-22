قانوني يفجر مفاجأة عن فيديو اعتذار معذب طفلته.. دليل إدانة أخر ينفي براءته وهذه العقوبات في انتظاره...

فجر قانوني مفاجئة بعد نشر الأب “معذب طفلته” لمقطع فيديو يعتذر فيه ، موضحا أن الفيديو الجديد يُعد في ذاته دليل إدانة، وهناك عقوبات في انتظاره؛ لافتًا إلى أن اتهامه لزوجته باستخدام المقطع بصورة كيدية للوصول لأغراض لا يعلم ما هي؛ لا ينفي الواقعة؛ فهو شخص مكلف ومسؤول عن تصرفاته ويقع تحت طائلة العقوبة للتعنيف، وعقوبة أخرى للنشر كجرائم معلوماتية.

ووفقا لما صرح به القانوني والمحامي سلطان الحارثي لموقع “سبق”: فقد اكد أن الأعذار التي كانت تقول إنه غير مسؤول ويعاني حالة أو مرضًا نفسيًّا أعذارٌ واهية؛ لأنه وقتها بالغ عاقل مكلف شرعًا؛ وبالتالي هو مسؤول عن تصرفاته، إلى أن تقوم الحجة بأنه مجنون وغير مسؤول عن تصرفاته في كل الوقت؛ فيكون مجنونًا وغير مكلف ولديه تقارير سابقة بأنه غير مسؤول عن تصرفاته الجنائية ومرفوع عنه القلم.

وأضاف الحارثي: الذي ظهر من خلال رسالة اعتذار الأب المعنف، أنه إنسان واعٍ ومسؤول عن تصرفاته، واعتذاره في غير محله؛ وخاصة أنه قال: “استُخدم ضدي بطريقة سيئة”؛ متجاهلًا أن العمل الذي قام به تعنيف؛ وبالتالي في نظري أنه يعاقب عقوبتين، إحداها للتعنيف والأخرى لنشره مقطع مسيء.

وعن الخطوات القانونية في القضية، قال الحارثي: “تحال من الشرطة للنيابة للمحكمة الجزائية وهي المحكمة المختصة بدعوى حق عام للأسباب المذكورة آنفًا، وعقوبتها تعزيرية يحددها القاضي”.

وكان مقطع فيديو قد انتشر، لأب يعنّف طفلته، تحركت معه وزارة العمل والجهات الرقابية للبحث عن المعنف، ثم جاء مقطع فيديو للأب أكد فيه أن الحادثة قديمة وأنه لا يعلم مَن نشره؛ مؤكدًا أنه تزامن مع غياب زوجته منذ أسبوعين عن المنزل؛ إذ تركته وحده يعتني بأطفاله الأربعة.