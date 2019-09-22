عاجل اليمن : ضربة موجعة للشرعية ورئيس الوزراء السابق ‘‘بن دغر’’ يعلن تأييدها ويصدر البيان رقم1

شكرا لقرائتكم خبر عن ضربة موجعة للشرعية ورئيس الوزراء السابق ‘‘بن دغر’’ يعلن تأييدها ويصدر البيان رقم1 والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - علق رئيس الوزراء السابق، أحمد عبيد بن دغر، على القرار الذي اتخذتها سلطة محافظة حضرموت المحلية، ممثلة باللواء الركن فرج البحسني، محافظ محافظة حضرموت، والذي قرر اليوم السبت بمنع تصدير النفط من ميناء الضبة بالمكلا وايقاف الباخرة المستأجرة من قبل الحكومة الشرعية الواصلة إلى ميناء ضبة النفطي.

وقال بن دغر في مقال نشره على صفحته في "الفيسبوك" تابعه "ناس تايمز": لا أرى في مطالب أبناء حضرموت جديداً مبالغاً فيه، لقد كانت المطالب التي حددها بيان المكتب التنفيذي اليوم موضوعية، كانت قيادة المحافظة حصيفة وهي تعلن عن هذه المطالب التي لم تخرج عن إطار توجيهات الحكومة والرئيس عبدربه منصور هادي. وعنون بن دغر مقاله بـ "مطالب حضرموت عادلة".

قد يهمك ايضاً:

قرار صادم للرئيس هادي والحكومة الشرعية .. وحزب الإصلاح يفاجئ الجميع ويسعد الانتقالي والحوثيين ويعلن التأييد الكامل ويصدر البيان رقم1

السعودية تبدأ بطرد عدد من السياسيين اليمنيين المقيمين على أراضيها ‘‘اسماء +تفاصيل‘‘

مشهد يرعب محمد بن زايد.. الكشف عن سر الموقف الإماراتي المراوغ بشأن قصف أرامكو السعودية

بدأ العد التنازي و72 ساعة ستغير الموازين.. شاهد الفيديو الذي ورد الليلة من قلب العاصمة السعودية الرياض وأصاب بن زايد بالجنون

خلافًا لكل التوقعات.. وزير ‘‘ الملك سلمان ‘‘ يفاجئ ‘‘ الحوثيين ‘‘ بقرار قد يقلب أوضاع اليمن

الشرعية تتلقى طلبًا عاجلًا من عمان .. والميسري يطير إلى مسقط ومصدر يكشف (الأسرار والتفاصيل)

الإطاحة بـ‘‘معنف طفله’’ في السعودية .. ومفاجأة بشأن هويته وجنسيته

حسن نصرالله يكشف عن تدخل إيراني مباشر سيدمر السعودية .. وسلاح فتاك لحرق المنشآت النفطية وهذه هويته

السعودية تعترف بالحوثيين كممثل وحيد لليمن وتعلن قبول المبادرة التي أطلقها المشاط بشأن وقف الحرب (تصريح رسمي)

السعودية تطيح بـ السيسي وتعيد إخوان مصر للواجهة وتفض شراكتها مع الإمارات ومفاجأة جديدة حول قضية اغتيال مرسي

بعد إقالة "معياد" وتعيين محافظ جديد للبنك المركزي.. الدولار والسعودي يصلان إلى هذا السعر أمام الريال اليمني ومصرفيون يحذرون..!

شاهد بالفيديو: حاكم دبي يرقص من الفرح.. هل عادت الأميرة هيا من لندن؟

Advertisements

إعلان إيراني مفاجئ يفضح عبدالملك الحوثي ويضع جماعته في مأزق حقيقي .. شاهد ما ورد فيه؟

السيسي يغادر مصر .. والإمارات تتوعد المتظاهرين و‘‘محمد بن زايد’’ يتلقى أول صفعة مباشرة

عبدالملك الحوثي يظهر قبل قليل ويصارح الجميع ويكشف عن نقطة ضعف جماعته ويعلن الخيار الأخير لوقف الحرب

لأول مرة الفريق ’’علي محسن‘‘ يكشف أسرار ما حدث في صنعاء يوم سقوطها في قبضة الحوثيين .. ويطلق هذا الوصف على الرئيس الراحل

اتهم ‘‘الدولة الإسلامية‘‘ بالهجوم على أرامكو ..ظهور مفاجئ للشيخ عايض القرني .. وعودة مثيرة لعالم السياسية وحديث الخلافة

طائرة خاصة تصل مطار سيئون بعد ساعات من اغتيال قائد قوات التحالف ومصادر تكشف عن مهمتها ..شاهد

ورد الآن انطلاق شرارة الثورة ضد السيسي .. والمصريون يتوافدون الآن إلى ميدان التحرير .. وهذا أول رد عاجل للسلطات (فيديو)

عــاجل بن سلمان يخرج عن صمته ويفاجئ الجميع برد غير متوقع على مبادرة الحوثيين بشأن وقف الحرب .. ويوجه الرسال

وفيما يلي نص مقال رئيس الوزراء السابق:

مطالب حضرموت عادلة

د. أحمد عبيد بن دغر

21 سبتمبر 2019

لا أرى في مطالب أبناء حضرموت جديداً مبالغاً فيه، لقد كانت المطالب التي حددها بيان المكتب التنفيذي اليوم موضوعية، كانت قيادة المحافظة حصيفة وهي تعلن عن هذه المطالب التي لم تخرج عن إطار توجيهات الحكومة والرئيس عبدربه منصور هادي.

"نطالب بسرعة تلبية استحقاقات المحافظة ولعل من أبرزها وأهمها الانتظام في توريد حصة محافظة حضرموت من مبيعات النفط المتأخرة (20٪ من مبيعات النفط)والالتزام بتوريدها بصورة منتظمة دون تأخير، بالإضافة إلى ضرورة تسديد قيمة فواتير المحروقات للكهرباء وفقاً لتوجيهات رئيس الوزراء لمصلحة الكهرباء والمقدرة بحوالي (17.000.000) سبعة عشر مليون دولار أمريكي، (وهذه يمكن جدولتها على ثلاثة أشهر مثلاً)ودفع قيمة الوقود الشهرية الملتزمة بها الحكومة بالإضافة إلى قيمة الطاقة المشتراه وتوجيه شركة بترو مسيلة بسرعة تنفيذ توجيهات فخامة الأخ/ رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة المشير الركن عبد ربه منصور هادي بشأن إنشاء محطة كهرباء بقوة (100) ميجاوات لساحل حضرموت.

والتوجيه الصريح والنافذ بدفع مرتبات منتسبي المنطقة العسكرية الثانية باستمرار".

وإذا لم يكن في الأمر ماهو أكبر منه، كما يقال أحياناً. فإن تنفيذ المطالب في تقديري وهذا ما أتوقعه من الحكومة، يحقق أمرين، الأول: استيعاب مطالب المواطنين وهي مطالب عادلة على أي حال، والثاني: الحفاظ على علاقة طيبة بين مواطني المحافظة والشرعية كما حددها دستور البلاد.

وفي عجالة أقول، ان هذه الاحتقان الشديد في حضرموت والإجماع الشعبي حول هذه المطالب هو في الواقع والنتيجة امتداد لانسداد آفاق النصر على الحوثيين المدعومين إيرانياً في معركة التحرير واستعادة الدولة، حتى تطاول هؤلاء وتجرؤا على أمن المملكة وأمن المنطقة والأمن القومي العربي، وبالطبع أحدثوا خللاً كبيراً في مسار الأحداث.

إن طول أمد المعركة، وتضارب السياسات، وخطأ التقديرات، وتفضيل الأهداف الصغرى في هذه المواجهة التاريخية مع إيران، على المصالح العليا للوطن اليمني. ربما قادتنا جميعاً إلى هذا المصير، نحن نحصد اليوم ثمن أخطاءنا بالأمس، فهل حان الوقت للمراجعة وإنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل فوات الأوان.