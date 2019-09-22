وزير الخدمة المدنية: السعودية تعيش أهم مسيرة تنموية

أكّد وزير الخدمة المدنية سليمان بن عبدالله الحمدان، اليوم الأحد، أن المملكة تعيش حاليًا مرحلتها الأهم في مسيرتها التنموية، وذلك بفضل الله ثم القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وقال وزير الخدمة المدينة، إن الملك سلمان يؤكد دائمًا أن الإنسان السعودي هو المحرك الأساس لعمليات التنمية الوطنية؛ باذلًا -يحفظه الله- جهده وحكمته في تحقيق نقلات نوعية غير مسبوقة في كل المجالات؛ وموجّها لرؤيةٍ فتيّةٍ طموحةٍ يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بكل حنكة واقتدار وعزم وقادٍ؛ وهمةٍ عالية لتحقيق أهداف الرؤية في جميع برامجها ومستهدفاتها الكبرى، ومؤكدًا دومًا ثقته الكبيرة في شباب هذا الوطن نحو تحقيق ذلك.

ورفع الحمدان، تهنئته الخالصة إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وإلى الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وإلى الشعب السعودي النبيل، بمناسبة حلول الذكرى التاسعة والثمانين لليوم الوطني المجيد.

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وقال الحمدان، بمناسبة هذه الذكرى الغالية: «إننا نحتفل بهذه المناسبة مستذكرين بفخرٍ كبيرٍ الملحمة البطولية التي قادها الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه- ومعه رجالات الوطن الأوفياء لتوحيد المملكة، في واحدة من أهم الملاحم البطولية على مر التاريخ؛ قدّم فيه الملك عبدالعزيز ورجالاته من أبناء هذا الوطن الكريم نبراسًا مضيئًا يتمثّل في قيم التلاحم؛ والأخوّة، والعزم الكبير في سبيل توحيد البلاد على أسس متينةٍ؛ وركائز قوية تستند على كتاب الله وسنة نبيه والقيم العربية الأصيلة؛ والمعاني الإنسانية الرفيعة».

وتابع قائلًا: «انبثق هذا الوطن الشامخ بقيمه؛ المعطاء بخيراته؛ الكريم بأفعاله؛ وتحقّقت على مر السنين مسيرة المجد لوطن عزيزٍ يرفل في النماء؛ ويعيش في الرخاء بفضل الله ثم بقياداتٍ رشيدةٍ حكيمةٍ ملكًا بعد ملك؛ وعاشت البلاد الرخاءَ والاستقرارَ، وواصلت السير في تحقيق تطلُّعاتها المباركة إلى جانب الدول العالمية المتقدمة في كل المجالات؛ لتصبح ثقلًا سياسيًّا دوليًّا؛ وثقلًا اقتصاديًّا مهمًّا».

وأضاف وزير الخدمة المدنية، أنَّ ذكرى اليوم الوطني لهذا العام تأتي والمملكة تواصل تحقيق الإنجازات في مختلف المجالاتِ التنموية، والتي منها مجال الخدمة المدنية إذ تواصل وزارة الخدمة المدنية مشاريعها التحديثية في الأنظمة والإجراءات؛ وتطوير الموارد البشرية في القطاع الحكومي، بما يتماشى مع ما تطمح إليه القيادة الرشيدة من تقدمٍ وتطور في القطاع الحكومي.